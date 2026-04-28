Adolescente francés enfrenta hasta dos años de prisión por lamer un pitillo de una máquina expendedora en Singapur

Por Jessie Yeung y Satish Cheney, CNN

Un adolescente francés enfrenta hasta dos años de prisión en Singapur después de presuntamente lamer un pitillo de una máquina expendedora de jugo de naranja y luego volver a colocarlo en el dispensador.

Singapur, un pequeño y desarrollado centro financiero del sudeste asiático, es conocido por sus estrictas leyes.

El incidente ocurrió el 12 de marzo en un centro comercial, según la policía de Singapur. Didier Gaspard Owen Maximilien, de 18 años, fue acusado de dos delitos relacionados con el presunto hecho.

El primero —un delito de alteración del orden público— se castiga con hasta tres meses de prisión y/o una multa de hasta unos US$ 1.570 (2.000 dólares singapurenses). El segundo delito, relacionado con daños, contempla una pena de hasta dos años de prisión, una multa o ambas sanciones.

El adolescente presuntamente se grabó cometiendo el acto y publicó el video en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y llevó a las autoridades a abrir una investigación, según reportes de medios locales.

IJOOZ, la empresa que opera las máquinas expendedoras, habría tenido que reemplazar los 500 pitillos de la máquina utilizada por el joven, según medios locales.

El adolescente es estudiante de la sede en Singapur de la escuela de negocios Essec, una institución francesa con varios campus internacionales. La escuela confirmó que estudia allí y dijo que ha brindado apoyo al estudiante y mantiene contacto cercano con su familia, pero se negó a hacer más comentarios citando el proceso judicial en curso.

CNN se comunicó con IJOOZ y con los abogados del joven para solicitar comentarios.

Se le concedió libertad bajo fianza por unos US$ 3.920 (5.000 dólares singapurenses), según el sitio del sistema judicial de Singapur. Su próxima audiencia está prevista para el 22 de mayo.

No es la primera vez que un adolescente extranjero tiene problemas con las estrictas leyes de Singapur.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1993, cuando el estadounidense Michael Fay fue arrestado por posesión de objetos robados y por vandalizar varios autos pintándolos con aerosol.

Fay fue condenado a cuatro meses de prisión y seis azotes con vara, pena reducida a cuatro azotes después de que el caso provocara indignación internacional e intervención del entonces presidente de EE.UU. Bill Clinton.

Singapur ejecutó el castigo pese a la fuerte presión de Washington y sostuvo que era importante hacer cumplir sus leyes, incluso en el caso de ciudadanos extranjeros, lo que tensó brevemente la relación entre EE.UU. y Singapur.

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