Con tono muy Trump, abogados piden a tribunal que anule el fallo que detuvo las obras del salón de baile de la Casa Blanca

Por Devan Cole, CNN

En una presentación judicial inusualmente mordaz que imitó el tono clásico del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia pidió a un juez federal a última hora del lunes que anule un fallo que habría detenido la construcción de un enorme nuevo salón de baile de la Casa Blanca.

La solicitud del DOJ argumentó que el presunto hombre armado que apareció en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca “confirma” que la orden judicial emitida por el juez de distrito de EE.UU. Richard Leon “es intolerable e insostenible”.

La presentación, redactada en términos tajantes, representa el más reciente intento del Gobierno de Trump por zafarse de una prolongada batalla legal presentada por el principal grupo de preservación histórica del país contra el proyecto del salón de baile, que ha derivado en varios fallos clave de Leon que dicen que Trump no puede avanzar con el proyecto hasta que el Congreso lo autorice expresamente.

La más reciente presentación de ocho páginas, firmada por el secretario de Justicia interino Todd Blanche y el subsecretario adjunto Stan Woodward, está salpicada de un lenguaje que se ha vuelto común en las redes sociales del presidente.

“El National Trust for Historic Preservation es un nombre hermoso, pero incluso su nombre es FALSO porque cuando agregan las palabras ‘en los Estados Unidos’ al National Trust for Historic Preservation hace que suene como una agencia gubernamental, lo cual no es”, comienza la presentación.

Aunque las decisiones de Leon han sido suspendidas por un tribunal federal de apelaciones, los abogados de Trump durante el fin de semana exigieron que el National Trust for Historic Preservation retire su demanda contra el salón de baile, algo que el grupo se niega a hacer. En respuesta, el Gobierno recurrió a Leon para pedirle que rescinda un fallo de principios de este mes que decía que los trabajadores no podían avanzar con ninguna construcción sobre el nivel del suelo del salón de baile, pero sí podían continuar con la finalización de un búnker altamente sofisticado que se está construyendo bajo el sitio del antiguo Ala Este.

La presentación, que no fue firmada por ningún abogado de carrera del departamento, afirma que el caso de fondo es “frívolo”, aunque Leon nunca ha hecho tal determinación en el asunto. Critica al Trust por padecer el “síndrome de trastorno por Trump” y pregunta por qué alguien se opondría al proyecto dado que se está pagando mediante donaciones privadas.

“Este tribunal nunca debió haber ordenado la suspensión de este proyecto, pero ahora, después del intento de asesinato del sábado por la noche, que nunca podría haber ocurrido en la nueva instalación, las mentes razonables ya no pueden discrepar: la orden judicial debe ser disuelta”, escribieron los abogados en la presentación.

“El hecho de que un asesino estuvo a meros segundos de dispararle al presidente —junto con su familia, la mayor parte de su gabinete, su equipo de alto nivel y el cuerpo de prensa de Washington— deja en evidencia que Washington no tiene un espacio seguro para grandes eventos de alto perfil, ni uno capaz de ‘albergar un evento con la línea de sucesión del Gobierno de EE.UU.’”, dice la presentación. “¡Lo que hizo el sábado por la noche no podría haber ocurrido en esta nueva y altamente segura instalación!”.

Sin embargo, observadores han señalado que la gala de prensa es un evento privado que se realiza fuera de la Casa Blanca y que un nuevo salón de baile no cambiaría esa realidad.

Y Leon ya había rechazado previamente las afirmaciones del Gobierno de que detener las obras del proyecto pone en peligro la vida del presidente u otras personas en la Casa Blanca.

“El tribunal ha tomado en serio la invocación de la seguridad nacional y la seguridad presidencial por parte de los demandados a lo largo de este caso, razón por la cual incluí una excepción de seguridad y protección en mi orden original”, escribió Leon en su fallo de principios de este mes que rechazó el intento de Trump de continuar las obras de todo el proyecto por motivos de seguridad nacional.

Los abogados del trust también han subrayado que consideran la seguridad y protección del presidente como “de vital importancia”. Le dijeron al Departamento de Justicia el lunes que su “afirmación de que esta demanda pone la vida del presidente en ‘grave riesgo’ es incorrecta e irresponsable”.

El grupo enfatizó en una carta al departamento que el caso no se centraba en si debía construirse un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, sino en si Trump podía seguir adelante con un cambio tan enorme en la residencia presidencial sin la aprobación del Congreso.

Un tribunal federal de apelaciones en Washington está listo para escuchar argumentos a principios de junio sobre si Leon se equivocó cuando ordenó a Trump suspender la construcción del espacio para eventos sobre el nivel del suelo, de casi 8.361 metros cuadrados.

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