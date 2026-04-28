Europa impulsa definir el sexo sin consentimiento activo como violación para proteger a sobrevivientes

Por Niamh Kennedy y Kara Fox, CNN

Legisladores europeos votaron a favor de definir el sexo sin consentimiento activo como violación, en lo que marca un paso histórico para los derechos de las mujeres y de los sobrevivientes de violencia sexual en la Unión Europea.

La resolución del Parlamento Europeo, aprobada el martes por una amplia mayoría, insta a todos los Estados miembros de la UE a adoptar un estándar legal basado en el principio de “solo sí es sí” para el consentimiento, al tiempo que reconoce que un “sí” obtenido mediante coacción no es válido.

La medida busca reemplazar el principio tradicional de “no es no”, que activistas consideran insuficiente para proteger a las víctimas al no exigir un consentimiento explícito y afirmativo para los actos sexuales.

La resolución es solo el primer paso del proceso político: ahora deberá transformarse en una propuesta legislativa para que los Estados miembros de la UE la sometan a votación.

La eurodiputada neerlandesa Anna Strolenberg dijo que “una sociedad que realmente respeta a las mujeres no pregunta si resistieron lo suficiente, sino si consintieron libremente”. Añadió a CNN: “Nadie puede dar consentimiento mientras está dormido, drogado, inconsciente o paralizado por el miedo. Cualquier ley que deje espacio a esta duda, deja espacio a la violencia”.

Actualmente, las leyes sobre violación en Europa suelen seguir uno de dos modelos: el basado en el consentimiento, que considera violación cualquier acto sexual sin consentimiento, o el basado en la coerción, que exige que el acto haya ocurrido mediante fuerza. Veintiún de los 27 Estados miembros de la UE han adoptado leyes basadas en el consentimiento, según Amnistía Internacional, y en algunos, como Suecia y España, la legislación sigue el enfoque de “sí es sí”. Mientras tanto, en países como Hungría y Letonia, la ley generalmente exige pruebas de uso de la fuerza, amenazas o coerción.

Estos vacíos legales crean obstáculos significativos para las sobrevivientes, dicen expertos, ya que las obliga a demostrar el uso de violencia o amenazas.

La eurodiputada francesa Manon Aubry dijo en un debate previo a la votación que las leyes que no reconocen la importancia del consentimiento activo permiten que “los perpetradores gocen de total impunidad”.

En octubre de 2025, Francia, tras años de oposición, actualizó su código penal para definir explícitamente la violación como cualquier acto sexual cometido sin consentimiento. La medida se produjo tras un ajuste de cuentas público a raíz del histórico caso Pelicot, en el que 50 hombres fueron acusados de la violación en grupo de Gisèle Pelicot, cuyo exesposo Dominique Pelicot la drogó y organizó abusos con hombres que contactó en línea.

Una serie de casos similares de abuso sexual facilitado por drogas también han salido a la luz en Europa. En diciembre, un hombre alemán fue declarado culpable de drogar y violar a su esposa inconsciente durante varios años y de grabar las agresiones.

Aunque los legisladores europeos han tenido históricamente dificultades para acordar una definición unificada de violación a nivel de la UE, la eurodiputada irlandesa Maria Walsh dijo que reportajes recientes de CNN sobre una “academia de violación” en línea han acelerado el debate.

El hallazgo de CNN de un grupo en Telegram, donde casi 1.000 hombres compartían instrucciones paso a paso sobre cómo drogar y agredir a sus parejas —y que formaba parte de una red más amplia de intercambio de imágenes sin consentimiento— subraya “por qué se necesita urgentemente una respuesta a nivel europeo” para procesar estos delitos, dijo Walsh.

Dinushika Dissanayake, de Amnistía Internacional, acogió con satisfacción la resolución del martes y la calificó como un paso importante en la lucha contra la “cultura de la violación”, que se sustenta y perpetúa en mitos dañinos y estereotipos de género, así como en intentos de normalizar e incluso justificar la violencia sexual en nuestras sociedades.

Una de cada seis mujeres en la UE experimenta violencia sexual en la edad adulta, según Amnistía, y una de cada diez ha sido violada a lo largo de su vida.

“En un momento en que los titulares están llenos de historias sobre academias de violación en línea y redes organizadas de abuso sexual infantil, y en el que sobrevivientes como Gisèle Pelicot hacen grandes esfuerzos para contar sus historias y generar conciencia, este llamado debería resonar con fuerza en la mente de los responsables de la toma de decisiones en la UE”, dijo Dissanayake.

CNN contó con la colaboración de Saskya Vandoorne para este reportaje.

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