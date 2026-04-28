¿Quién es el Jardinero, señalado como posible sucesor del Mencho, y cómo fue el operativo para detenerlo?

Por Rocío Muñoz-Ledo y Uriel Blanco, CNN en Español

En un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), las fuerzas federales mexicanas detuvieron a uno de los presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posible sucesor de Nemesio “Mencho” Oseguera Cervantes, líder del CJNG que murió tras una operación federal en febrero.

Se trata de Audias Flores Silva, alias el Jardinero, quien previo a su detención ya contaba con una orden de aprehensión en su contra en México y que es requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con drogas.

CNN contactó a la Fiscalía General de México para conocer de qué delito se acusa a Flores Silva y para saber si ya cuenta con defensa legal, y está en espera de respuesta.

El arresto ocurre en un momento clave para México, donde la seguridad es un punto de tensión de cara al Mundial y la presión de EE.UU. por acciones más duras contra los carteles se mantiene firme desde inicios del segundo mandato de Donald Trump.

Nombre completo: Audias Flores Silva (también se le conocía bajo el nombre de Gabriel Raigosa Plascencia, según el Gobierno de Estados Unidos)

Apodos: además del Jardinero, otros alias son Comandante, el Bravo 2, Audi y Mata Jefes.

Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1980

Lugar de nacimiento: Michoacán, México

Según información del Departamento de Estado de EE.UU. publicada en 2021, Flores Silva era en ese momento un estrecho colaborador del Mencho, quien durante años fue el máximo líder del CJNG y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

Investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés, que es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.) “revelan que Flores Silva controla varios laboratorios de metanfetamina en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas”, escribió el Departamento de Estado en 2021.

Por otro lado, también en 2021, Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como “un importante traficante extranjero de narcóticos” y lo señaló como uno de los líderes regionales del CJNG que tenía control en varias zonas de la costa del Pacífico mexicano, incluido Nayarit, fue detenido el lunes.

En 2020, Flores Silva fue acusado formalmente por un tribunal federal en el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir drogas y por delitos relacionados con el uso de armas de fuego.

En específico, la acusación formal contra el Jardinero lo imputa de los delitos de “conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, y un kilogramo o más de heroína con fines de importación a Estados Unidos, así como portar, utilizar y poseer un arma de fuego en relación con un delito de drogas”.

Por dichos delitos, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta US$ 5 millones por información que llevara a su arresto o condena.

El caso de Flores Silva en EE.UU. es perseguido por la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Penal del Departamento de Justicia.

Según información del Departamento del Tesoro, Flores Silva cumplió previamente una condena de cinco años de prisión en Estados Unidos por tráfico de narcóticos.

“Tras su liberación, regresó a México. En 2016, las autoridades mexicanas detuvieron a Flores Silva tras ser acusado de orquestar una emboscada en abril de 2015 contra agentes de la policía mexicana en Soyatlán, Jalisco. Posteriormente, Flores Silva fue puesto en libertad de una prisión mexicana tras impugnar los cargos en su contra ante los tribunales de ese país”, detalló el Tesoro estadounidense.

El Jadinero era considerado por analistas en seguridad como el posible sucesor del Mencho tras la muerte del líder criminal en febrero durante un operativo militar en Tapalpa, un pueblo ubicado a unos 120 kilómetros al suroeste de Guadalajara, Jalisco, en una zona montañosa, que desató una ola de violencia en 20 estados del país.

Desde entonces, el CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas del país, está atravesando posibles reacomodos para definir su liderazgo. De acuerdo con el sitio especializado InSight Crime, entre los posibles sucesores del Mencho dentro de la estructura del cártel también figuran Juan Carlos Valencia González, alias el 03, y Ricardo Ruiz Velasco, alias Doble R, ambos identificados como figuras de alto rango en la operación y expansión territorial de la organización.

Las fuerzas de seguridad mexicanas rodearon una cabaña en la comunidad nayarita de El Mirador —a unos 20 kilómetros al norte de la turística ciudad de Puerto Vallarta, en el vecino estado de Jalisco—, donde Flores Silva se encontraba resguardado por un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados, de acuerdo con un comunicado de la Semar.

Los escoltas de Flores Silva se dispersaron como maniobra de distracción, pero fue localizado mientras intentaba ocultarse en un conducto de desagüe.

“La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales”, señaló la Marina.

Videos difundidos en redes sociales por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, muestran tomas aéreas del arresto, con helicópteros sobrevolando la zona durante el despliegue.

La Marina de México indicó que el operativo fue resultado de 19 meses de vigilancia e involucró a más de 500 elementos, seis helicópteros y aeronaves de inteligencia y reconocimiento.

La operación fue “planeada, desarrollada y ejecutada” por la Semar, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR participaron en la coordinación.

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