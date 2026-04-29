Conclusiones de la histórica opinión de la Corte Suprema sobre la Ley de Derecho al Voto y qué sigue de cara a las elecciones

Por Tierney Sneed y Fredreka Schouten, CNN

La Corte Suprema le quitó este miércoles otra pata más a la Ley de Derecho al Voto, la histórica ley de derechos civiles de 1965 que la corte del presidente del Tribunal Supremo John Roberts ha socavado una y otra vez a lo largo de los años.

La opinión del miércoles, escrita por el juez Samuel Alito con el disenso de los tres progresistas de la corte, hará mucho más difícil que los votantes de color impugnen planes de redistribución de distritos que supuestamente diluyen el poder político de las comunidades minoritarias.

El fallo traerá cambios importantes a la representación política en todos los niveles de Gobierno en futuras elecciones, empezando de lleno en 2028. Muchos estados optarán por hacer cambios en los límites legislativos o estarán obligados por los tribunales a redibujar distritos que actualmente garantizan la capacidad de los votantes minoritarios de elegir al candidato de su preferencia.

Las legislaturas estatales controladas por los republicanos podrían optar por eliminar una serie de escaños en manos de demócratas, particularmente en el sur, en una iniciativa dirigida a afianzar el control del Partido Republicano sobre la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Sin embargo, el impacto de la decisión en las elecciones intermedias de 2026 podría ser limitado, dadas las trabas prácticas y legales para redibujar planes legislativos en este punto del ciclo electoral.

En el caso, que examinó el plan congresional de Louisiana, la Corte Suprema dictaminó que un mapa que había creado un segundo distrito de mayoría-minoría en el estado debido a una impugnación basada en la Ley de Derecho al Voto equivalía a un uso inconstitucional de la raza. La opinión tuvo el efecto de cambiar drásticamente una prueba legal que la Corte Suprema planteó hace 40 años sobre cómo deben abordar los tribunales los casos de redistribución de distritos bajo la Ley de Derecho al Voto.

Alito restó importancia a cuánto estaba rehaciendo esa prueba, pero en un disenso al que se sumaron los otros dos jueces designados por demócratas, la jueza Elena Kagan dijo que “la decisión de la Corte hará retroceder el derecho fundamental que el Congreso otorgó de igualdad racial en la oportunidad electoral”.

Esto es lo que hay que saber sobre el fallo histórico y lo que podría ocurrir después:

La decisión del miércoles llega en una temporada electoral que ya está en marcha, pero podría desencadenar gestiones en varios estados para crear nuevos mapas antes de las elecciones intermedias de noviembre para el Congreso.

Los republicanos parecen propensos a beneficiarse del apuro inicial.

Louisiana, el estado en el centro del caso, vio cómo el alto tribunal anuló un mapa que creó un distrito de mayoría negra que ahora ocupa el representante demócrata Cleo Fields.

Los funcionarios republicanos que controlan el Gobierno estatal en Louisiana aún no han indicado cómo responderán. Pero en una declaración del miércoles, la fiscal general del estado, Liz Murrill, dijo que trabajará con la legislatura estatal y el gobernador Jeff Landry sobre cómo proceder con un “mapa conforme a la Constitución” en adelante.

En una declaración, Landry no abordó si el estado avanzaría para redibujar las líneas.

Cualquier acción de redistribución de distritos en Louisiana alteraría la primaria del 16 de mayo del estado. Está previsto que la votación anticipada comience el sábado, y las boletas para el extranjero y el personal militar ya han sido enviadas. Fields y otros demócratas argumentaron que ya es demasiado tarde para trazar nuevas líneas.

La opinión de Alito para la mayoría conservadora devuelve el caso al tribunal inferior para más actuaciones, pero sin ninguna instrucción sobre si el mapa debe retirarse para las elecciones intermedias.

Su opinión tampoco mencionó una doctrina legal conocida como Purcell, que dice que los tribunales deben evitar dictar fallos que causen caos y confusión entre los votantes a medida que se acerca una elección.

Adam Kincaid, presidente y director ejecutivo del National Republican Redistricting Trust, señala que Purcell solo es una limitación a la acción judicial de último minuto y no debería restringir a los legisladores estatales de avanzar.

“Creo que Louisiana muy probablemente podría hacerlo”, dijo a CNN. “Veremos si lo hacen”.

Otros estados que aún no han puesto en marcha la votación en sus primarias también podrían moverse rápidamente para trazar líneas. Eso incluye a Tennessee, que celebra sus primarias el 6 de agosto.

La senadora estadounidense Marsha Blackburn instó el miércoles a los legisladores estatales a trazar otro escaño republicano en respuesta a la decisión del tribunal. Ese movimiento probablemente apuntaría al único demócrata del estado en la Cámara, el representante Steve Cohen, quien representa a Memphis.

En Florida, los legisladores estatales aprobaron el miércoles nuevos límites congresionales diseñados por el gobernador republicano Ron DeSantis que buscan ayudar a los republicanos a asegurarse 24 de los 28 escaños del estado en la Cámara de Representantes de EE.UU. este otoño.

El fallo del alto tribunal probablemente fortalecerá la posición de DeSantis para defender ese mapa frente a las impugnaciones judiciales previstas.

Su equipo legal había citado la inminente decisión sobre derechos de voto como una de sus justificaciones para avanzar con una redistribución de distritos a mitad de década, y el fallo del alto tribunal se distribuyó rápidamente de forma electrónica a los miembros del Senado estatal el miércoles mientras se preparaban para votar sobre los límites.

El fallo de la Corte Suprema esencialmente significa que puede ser necesaria evidencia de un motivo discriminatorio para ganar impugnaciones basadas en la Ley de Derecho al Voto.

La decisión va en contra de 40 años de entendimiento desde que el Congreso redactó la disposición de la VRA en cuestión para hacer frente no solo a la discriminación racial intencional, sino a los planes de redistribución de distritos que tenían el efecto de discriminación, incluso si no podía probarse la discriminación intencional.

Alito escribió que los demandantes bajo la VRA solo podrían tener éxito “cuando las circunstancias den lugar a una fuerte inferencia de que ocurrió discriminación intencional”.

Afirmó el miércoles que el tribunal se estaba quedando corto de exigir una “determinación de discriminación intencional”. Pero redujo significativamente los tipos de evidencia que los demandantes pueden usar para probar sus casos, exigiendo un enfoque en las condiciones “actuales”.

En conjunto, el fallo hará que los casos de redistribución de distritos bajo la VRA sean “prácticamente imposibles de ganar”, dijo Omar Noureldin, vicepresidente sénior del departamento de políticas y litigios del grupo de derechos de voto Common Cause.

Los legisladores no dicen simplemente en voz alta que están trazando mapas con el propósito de diluir el poder político de las comunidades de color, dijo Noureldin, y los privilegios legislativos a menudo impiden que los demandantes obtengan pruebas en el proceso de descubrimiento que mostrarían cuáles son las intenciones privadas de quienes trazan los mapas.

Los casos de discriminación intencional son “mucho más raros de lo que solían ser”, dijo Jason Torchinsky, un abogado electoral que ha representado a republicanos en disputas de redistribución de distritos, a CNN.

“Necesitas algún tipo de prueba irrefutable”, dijo Torchinsky, quien había representado a Luisiana en los procedimientos del tribunal inferior en el caso actual. “Necesitas un correo electrónico en el que alguien diga: ‘Sí, dividí el vecindario hispano’, y la gente no hace eso”.

El nuevo fallo eleva el papel que puede desempeñar la redistribución partidista de distritos para protegerse de reclamaciones bajo la Ley de Derecho al Voto, tras un fallo de la Corte Suprema de 2019 que dijo que los tribunales federales no pueden desempeñar ningún papel en esa supervisión.

La nueva opinión de Alito —y un caso de redistribución de distritos por razones raciales que el tribunal emitió en 2024— sugieren que los votantes de minorías solo pueden tener éxito en casos bajo la Ley de Derecho al Voto si pueden proponer mapas que protegerían cualquier ventaja partidista que una legislatura buscara con su plan.

Alito dijo que, para prevalecer en un caso bajo la Ley de Derecho al Voto, los demandantes primero tendrán que demostrar que sería posible trazar el distrito de mayoría-minoría en un mapa que cumpla todos los demás objetivos que una legislatura tendría al trazar un plan, incluido el objetivo de una legislatura de impulsar a un partido por encima de otro. En segundo lugar, Alito ha dicho que los demandantes deben demostrar que un grupo minoritario vota como un bloque de maneras que sean distintas de la afiliación partidista.

En un sistema bipartidista, “las divisiones raciales a menudo reflejan la división partidista”, dijo Hilary Harris Klein, asesora principal en materia de derechos de voto de la Southern Coalition for Social Justice.

“Cuando estos objetivos partidistas en realidad equivalen a silenciar a las comunidades negras y morenas, el resultado es el mismo”, dijo, acusando a la Corte Suprema de “permitir que los estados blanqueen la dilución de la fuerza del voto de las minorías”.

En la decisión del miércoles, la Corte Suprema esencialmente adoptó los argumentos presentados por Alabama en un caso separado de redistribución de distritos decidido hace tres años —argumentos que dos conservadores del tribunal rechazaron entonces— pero con los que ahora se alinean.

Roberts —quien escribió la opinión de 2023 en Allen v. Milligan que respaldó una interpretación de larga data de la Ley de Derecho al Voto— no escribió una opinión concurrente en el caso de Louisiana del miércoles para explicar por qué cambió de postura o cómo concilió el nuevo fallo sobre redistribución de distritos con el anterior.

Tampoco lo hizo el juez Brett Kavanaugh, quien se unió a Roberts y a los tres progresistas en el caso de Alabama.

Roberts en 2023 respaldó una prueba legal conocida como Gingles que la Corte Suprema estableció para los casos de redistribución de distritos bajo la VRA en 1986.

Dijo que, para que los votantes prevalezcan en su impugnación de los planes de redistribución de distritos, deben demostrar que “el grupo minoritario debe ser lo suficientemente grande y (geográficamente) compacto como para constituir una mayoría en un distrito razonablemente configurado” que el grupo minoritario es “cohesivo” en sus opiniones políticas y que los votantes blancos pueden votar como un bloque para derrotar al candidato preferido del grupo minoritario.

Ahora, en la opinión de Alito en el caso de Louisiana que Roberts ha suscrito, el listón que los demandantes deben cumplir en los casos bajo la VRA es mucho más alto.

Si bien los obstáculos prácticos y legales limitarán los efectos del fallo para 2026, probablemente provocará cambios importantes en los mapas legislativos utilizados en 2028 y será extremadamente influyente en la redistribución de distritos trazada después del censo de 2030.

Los estados controlados por republicanos se inclinarán a revisar sus mapas actuales y a considerar redibujar cualquier distrito de mayoría-minoría que se vieron obligados a trazar bajo la Ley de Derecho al Voto. Estados sureños como Georgia y Carolina del Sur podrían ver nuevos mapas antes de 2028, al igual que Ohio y estados donde las poblaciones tribales habían forzado la creación de distritos bajo la VRA.

(En Georgia, el candidato republicano a gobernador Rick Jackson el miércoles pidió a los legisladores estatales que agreguen la redistribución de distritos a una esperada sesión especial. La elección primaria del estado se acerca rápidamente el 19 de mayo).

Los estados demócratas que se inclinaban a preservar sus planes actuales podrían, no obstante, enfrentar demandas que argumenten que esos planes violan la opinión del miércoles en la forma en que se utilizó la raza para redactarlos.

Illinois podría ser vulnerable a una demanda así, según Torchinsky. El plan de California también podría enfrentar una impugnación legal; sin embargo, la forma en que el fallo del miércoles protege los planes trazados por razones partidistas podría protegerlo, ya que ese fue el objetivo de la iniciativa reciente que redibujó el mapa congresional de California.

Debido a la doctrina Purcell, esas demandas no podrán forzar cambios antes de la elección de 2026. Pero deberán presentarse pronto para poder litigarse a tiempo para la elección de 2028.

Estrategas demócratas de redistribución de distritos han dicho que esperan que los estados controlados por su partido —incluidos Nueva York, Colorado y el estado de Washington— intenten montar contraofensivas en los próximos años para trazar mapas que inclinen más escaños de la Cámara de Representantes de EE.UU. hacia los demócratas.

Un republicano involucrado en las gestiones de redistribución de distritos predijo el miércoles que 70 escaños podrían ser redibujados para el final de la elección de 2028.

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Con información de Sarah Ferris de CNN