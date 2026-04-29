EE.UU. negará visas a solicitantes que digan que temen persecución en su país

Por Jennifer Hansler, CNN

Los solicitantes de visas para Estados Unidos ahora tendrán que afirmar que no temen persecución en sus países de origen, mientras el Gobierno de Trump busca restringir aún más el ingreso al país de posibles solicitantes de asilo.

La nueva norma, descrita en un cable diplomático enviado esta semana a todas las embajadas y consulados, llega en medio de un cambio amplio de políticas que ha trastocado y restringido la inmigración a EE.UU.

La administración ya había incrementado los controles para los solicitantes de visas de estudiante, y ha pausado temporalmente las decisiones sobre solicitudes de inmigración para garantizar que cumplan con las directrices de verificación de seguridad recientemente implementadas, según una fuente familiarizada con la situación y un memorando interno.

La norma se aplica a quienes solicitan visas de no inmigrante, que incluyen las de turistas, estudiantes y trabajadores temporales. En enero, EE.UU. suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países.

“Los funcionarios consulares deben prevenir el abuso del sistema de inmigración por parte de solicitantes de visa que tergiversen su propósito de viaje, incluidos aquellos que intentan obtener visas de no inmigrante con el propósito de solicitar asilo a su llegada a Estados Unidos”, decía el cable, que fue revisado por CNN.

The Washington Post fue el primero en informar sobre el cable.

La directiva del Departamento de Estado instruye a los funcionarios consulares a hacer dos preguntas a los solicitantes de visas de no inmigrante: “¿Ha experimentado daño o maltrato en su país de nacionalidad o última residencia habitual?” y “¿Teme sufrir daño o maltrato al regresar a su país natal o de residencia permanente?”

“Los solicitantes de visa deben responder verbalmente con un ‘no’ a ambas preguntas para que el funcionario consular continúe con la emisión de la visa”, instruía el cable.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo: “Los funcionarios consulares son la primera línea de defensa para la seguridad nacional de EE.UU.” y señaló que el departamento “utiliza todas las herramientas y recursos disponibles para determinar si cada solicitante de visa califica conforme a la ley estadounidense”.

Para solicitar asilo, una persona debe estar físicamente presente en EE.UU. y estar huyendo de persecución política, racial o religiosa en su país de origen.

Camille Mackler, consultora de políticas migratorias, dijo a CNN que la nueva directiva “va a poner a la gente en posiciones realmente malas y terribles, de tener que tomar decisiones que en última instancia afectan su seguridad y la de su familia”.

“También creo que esto empuja a la gente hacia vías inseguras y rutas inseguras, porque si necesitas irte, te vas, y haces lo que sea que tengas que hacer”, dijo.

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Con información de Priscilla Alvarez de CNN