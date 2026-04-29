En la última reunión de Powell como presidente, la Reserva Federal mantiene sin cambios las tasas de interés

Por Bryan Mena, CNN

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios por tercera reunión consecutiva este miércoles, y algunos miembros de la comisión de política monetaria citaron los precios de la energía aún elevados debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron la tasa de referencia en un rango del 3,5 % al 3,75 %, en la que se espera que sea la última reunión de Jerome Powell como presidente antes de que finalice su mandato el 15 de mayo.

En su conferencia de prensa posterior a la reunión, Powell confirmó que dejará el cargo de presidente, pero por ahora permanecerá en el poderoso directorio del banco central de Estados Unidos. Está cumpliendo un mandato concurrente como gobernador de la Fed que se extiende hasta enero de 2028. Powell también subrayó las persistentes incertidumbres en torno a la guerra con Irán y la creciente división dentro del comité de 12 miembros de la Fed encargado de fijar las tasas.

Se espera que Kevin Warsh, el candidato del presidente Donald Trump para suceder a Powell, favorezca recortes adicionales de las tasas de interés este año. Warsh ya superó un obstáculo clave en su proceso de confirmación este miércoles, lo que lo encamina firmemente a asumir uno de los cargos más poderosos de la economía global. Se espera que su nominación avance al Senado para la votación final.

Sin embargo, si bien Warsh podría favorecer tasas más bajas, actualmente no existe un argumento económico convincente para una política monetaria más expansiva a corto plazo, una opinión que tres votantes clave de la Reserva Federal dejaron entrever en esta reunión.

La decisión de mantener las tasas sin cambios fue casi unánime, con solo el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, emitiendo un voto disidente a favor de tasas más bajas que las que desea la mayoría por sexta reunión consecutiva.

Pero los presidentes de la Reserva Federal, Beth Hammack de Cleveland, Neel Kashkari de Minneapolis y Lorie Logan de Dallas, “no apoyaron la inclusión de una postura expansiva en la declaración en este momento”.

La última tanda de disensos subraya lo difícil que será para Warsh, si es confirmado, persuadir a la mayoría del comité de 12 miembros de la Fed encargado de fijar las tasas para que acceda a tasas más bajas.

Es la primera vez desde octubre de 1992 que hay cuatro disensos de cualquier tipo.

Powell dijo que los disensos fueron indicativos de un debate “enérgico” durante la reunión, y afirmó que más personas querían que el comunicado de política comunicara una “postura neutral, de modo que una subida sea tan probable como un recorte”.

Por varias razones, será difícil que cualquier funcionario de la Fed argumente a favor de recortes de tasas inminentes: los precios de la energía siguen elevados debido a la guerra con Irán; los estadounidenses siguen gastando, lo que está elevando las ganancias de las empresas; el mercado laboral de Estados Unidos está débil, pero parece haberse estabilizado; y el presidente de la Fed no tiene autoridad unilateral sobre las decisiones de tasas del banco central de Estados Unidos.

“Estos son juicios realmente duros y difíciles”, dijo Powell. “Tienes que tener un pronóstico para cada variable, tienes que pensar cuánto tiempo va a tomar volver al objetivo, tienes que pensar cuán restrictiva o no es la política, así que es natural que haya un rango de opiniones en el comité”.

La Fed normalmente reduce los costos de endeudamiento si la inflación se está desacelerando, el desempleo está aumentando (y corre el riesgo de subir más), o una combinación de ambos, nada de lo cual está ocurriendo. Eso está permitiendo que los responsables de política de la Fed sean prudentes y esperen al margen para ver cómo se desarrolla todo antes de tomar una decisión de subir o bajar las tasas, como varios de ellos han dicho en discursos públicos recientes, en particular los funcionarios que discreparon esta semana.

Si bien el presidente de la Fed ejerce una influencia considerable, al controlar la agenda de cada reunión, solo tiene un voto en un comité que toma decisiones basadas en el consenso.

“Como presidente saliente, sí entiendo lo difícil que es lograr consenso con diecinueve personas de carácter fuerte”, dijo Powell. Hay 12 personas en el comité con poder de voto, y otras seis que no votan, pero participan en las conversaciones.

Powell será el primer presidente de la Fed en permanecer en la junta desde 1948, cuando Marriner Eccles se quedó como gobernador de la Fed durante tres años más.

“Esta es mi última conferencia de prensa como presidente”, dijo Powell. “Y cerraré con algunas reflexiones”.

“Primero, quiero felicitar a Kevin Warsh por su avance fuera del Comité Bancario del Senado esta mañana. Este es un paso importante hacia adelante y le deseo lo mejor a medida que ese proceso continúe”.

Powell dijo que su decisión se basó en la posibilidad de que el Departamento de Justicia pudiera reabrir la investigación en su contra y sobre el testimonio que dio al Congreso el año pasado acerca de un proyecto de renovación de la sede del banco central. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, cuya oficina está liderando la investigación, dijo la semana pasada que “no dudará en reiniciar una investigación criminal si los hechos justifican hacerlo”.

“Estoy esperando que la investigación termine bien y de verdad, con carácter definitivo y con transparencia”, dijo Powell. “Estoy esperando eso. Y me iré cuando crea que es apropiado hacerlo”.

Powell se hizo eco de lo que varios otros funcionarios de la Fed han dicho recientemente: la guerra con Irán está dificultando conocer la trayectoria de las tasas de interés.

La declaración de política más reciente de la Fed reconoció justamente eso, al afirmar que “los acontecimientos en Medio Oriente están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas”.

“Estamos, en cierto modo, esperando a ver qué pasa con los acontecimientos en Medio Oriente y cuáles son las implicaciones de esos acontecimientos para la economía de EE.UU.”, dijo Powell. “Hay un grupo que siente que no tenemos prisa por actuar”.

Powell añadió que “por supuesto, pasaremos a una orientación hacia subidas si queremos subir”, aunque subrayó que la Fed no está cerca de subir la tasa, al menos por ahora.

“La gente no está diciendo que necesitemos subir ahora”, dijo. “Pero es un argumento perfectamente válido para estar teniendo”.

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