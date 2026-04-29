James Comey, exdirector del FBI, se entrega y comparece ante el tribunal por presuntas amenazas contra Trump

Por Hannah Rabinowitz y Holmes Lybrand, CNN

James Comey, exdirector del FBI, se entregó el miércoles a las autoridades en un tribunal federal del Distrito Este de Virginia.

Fue arrestado brevemente antes de su primera comparecencia ante el tribunal. La audiencia duró menos de 10 minutos.

Según documentos judiciales, Comey está acusado de proferir amenazas contra el presidente y de transmitir amenazas a través del comercio interestatal.

En un video publicado el martes en Substack, afirmó que sigue siendo inocente.

Los cargos se presentaron en el Distrito Este de Carolina del Norte, pero la primera comparecencia de Comey tuvo lugar en el juzgado de Alexandria, Virginia. El juez William E. Fitzpatrick presidía la audiencia.

Comey entró y salió de la sala por una entrada lateral utilizada por los acusados. Vestía un traje oscuro y no habló durante la audiencia.

Se le permitió a Comey marcharse sin condiciones para su liberación. No se declaró culpable ni inocente el miércoles.

“No veo por qué serían necesarias en esta ocasión”, dijo Fitzpatrick.

Los abogados de Comey informaron al juez que planean presentar mociones acusando al Departamento de Justicia de procesar a su cliente de manera selectiva y vengativa.

Aún no se ha fijado fecha para la comparecencia inicial de Comey ante el tribunal de Carolina del Norte, donde se presentaron los cargos.

El fiscal federal del Distrito Este de Carolina del Norte, Ellis Boyle, estuvo presente en la sala el miércoles.

Boy supervisará este caso cuando se traslade al tribunal federal de New Bern, Carolina del Norte.

La acusación formal del martes se centra en una fotografía que Comey publicó en redes sociales el pasado mes de mayo, en la que se ven conchas en la playa formando los números “86 47”. En la descripción, escribió: “Una formación de conchas genial en mi paseo por la playa”.

Casi inmediatamente después de su publicación, republicanos y funcionarios del gobierno comenzaron a criticar a Comey por lo que, según ellos, equivalía a una amenaza de muerte contra el presidente Donald Trump.

En lenguaje coloquial, el número 86 puede referirse a deshacerse de algo o tirarlo. Trump es actualmente el 47.º presidente.

La acusación contra Comey se produce en un momento en que Blanche ha intensificado la presentación de casos que el presidente ha buscado públicamente.

Este nuevo caso representa un renovado esfuerzo por satisfacer las exigencias de Trump de investigar a sus adversarios, incluido Comey, a quien considera una figura clave en el supuesto intento de instrumentalizar el sistema judicial en su contra.

Además, se produce menos de un mes después de que el presidente destituyera a la fiscal general Pam Bondi. Durante semanas, Trump se había quejado de que Bondi no era lo suficientemente enérgica en la ejecución de su agenda.

“Esto no va a ninguna parte. Claramente no se trata de una amenaza punible”, declaró el martes a CNN Eugene Volokh, investigador principal de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, especializado en la Primera Enmienda.

Esta es la segunda vez que el Departamento de Justicia de Trump presenta cargos contra Comey.

En septiembre del año pasado, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Comey por primera vez, acusándolo de mentir al Congreso sobre filtraciones a la prensa.

El caso fue desestimado a finales del año pasado por un juez federal que determinó que el fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia había sido nombrado de forma irregular, al haber eludido la aprobación del Senado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.