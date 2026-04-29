La acusación a James Comey parece ser una mala noticia para mucha gente, incluido Trump

Análisis de Aaron Blake, CNN

La segunda acusación del Gobierno de Trump contra el exdirector del FBI James Comey parece ubicarse en una pendiente muy resbaladiza.

La supuesta infracción penal de Comey consiste en publicar una imagen de conchas marinas dispuestas para formar “86 47”. El término “86” es jerga que normalmente se usa para hablar de tirar o eliminar algo, y Donald Trump es el 47º presidente. La administración sostuvo desde el principio que se trataba de una amenaza contra Trump.

Pero muchos estadounidenses, incluidos algunos aliados destacados de Trump, podrían ser acusados o al menos investigados bajo esa lógica.

También es irónico que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Trump ahora esté investigando y presentando acusaciones por contenido vagamente amenazante, dada la propia y larga historia de Trump con ese tipo de retórica.

En teoría es posible que haya alguna prueba contundente que muestre que Comey entendía su publicación como una amenaza real (algo que el DOJ debe demostrar). La acusación de tres páginas del Departamento de Justicia no entra en muchos detalles.

En mayo, cuando el Gobierno planteó inicialmente este asunto, Comey dijo que no se dio cuenta de que “86” podía tener algunas connotaciones potencialmente violentas y borró rápidamente la publicación.

Pero la navaja de Occam parecería indicar que este es un caso construido de manera endeble. Trump ya había dejado claro que quiere que se acuse a Comey y, cuando la primera acusación contra el exdirector del FBI no prosperó, el presidente y otros funcionarios de la administración declararon rápidamente que la publicación de las conchas era una amenaza antes de que se realizara realmente cualquier investigación. Además, esta no es la primera causa endeble contra un enemigo de Trump.

Incluso algunos académicos jurídicos conservadores y aliados de Trump se han mostrado bastante escépticos respecto de los cargos contra Comey.

Parte del problema del Gobierno podría ser demostrar que esto no es una persecución selectiva. Muchos otros han usado la fórmula “86” sin que se interpretara como una amenaza.

Quizá el ejemplo más destacado sea el del influencer pro-Trump Jack Posobiec, que en 2022 publicó “86 46”. Es lo mismo que publicó Comey, salvo que sustituye a Biden (el 46.º presidente) por Trump. (Posobiec ha afirmado que la publicación de Comey era un llamado al asesinato, pero su publicación sobre Biden sigue en línea hasta el día de hoy.)

Dos años después, el también influencer pro-Trump Scott Adams publicó: “La simulación dice que es hora de ‘86’ a Biden.”

No hay evidencia de que ninguno de los dos hombres haya sido investigado por posibles amenazas. Adams murió en enero.

Tampoco hay evidencia de una investigación similar sobre la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, quien apareció en TV en 2020 con “86 45” mostrado a su lado. (Trump, por supuesto, también fue el 45.º presidente.)

Otros aliados de Trump también han usado “86” en contextos políticos de maneras que dejan claro que no es una amenaza evidente.

El exrepresentante republicano Matt Gaetz de Florida en 2024 celebró haber “86’d” a una serie de republicanos que habían sido removidos de puestos de liderazgo, no asesinados.

Y, de forma similar a Posobiec, el presentador de Fox News Jesse Watters el año pasado concluyó que el uso de “86” por parte de Comey significaba que había “puesto un sicario tras Trump”. Pero meses después, Watters usó el mismo término para dos personas diferentes que simplemente fueron apartadas de sus cargos políticos.

Y luego está simplemente el enorme volumen de mercancía con “86” que existe. Minoristas en línea como Amazon han estado vendiendo durante años artículos con “86 47”, “86 46”, “86 45” e incluso “86 44” (para el expresidente Barack Obama) estampados en ellos. Esos artículos —muchos de los cuales se comercializan como llamados a sacar a presidentes del cargo, no a matarlos— siguen disponibles hasta el día de hoy.

¿Va el DOJ a investigar a las personas que vendieron y compraron esa ropa?

Cuando se le cuestionó esta semana sobre los otros ejemplos —específicamente los de Posobiec y Whitmer— el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, sugirió que el caso de Comey es de alguna manera diferente, sin detallar cómo.

“El mero hecho de que haya una foto similar publicada o una declaración similar hecha — eso es cierto todos los días”, dijo Blanche a CBS News el miércoles, y añadió: “No se acusa formalmente a cada una de esas personas. Depende de los hechos de cada caso”.

Pero Blanche concedió que “no tenía idea de si hubo una investigación sobre las otras veces que se ha hecho esa publicación y si esa investigación arrojó resultados diferentes”.

Esta tampoco es la primera vez que el Departamento de Justicia de Trump podría ser acusado de manera plausible de tratar de forma diferente a amigos y enemigos mientras impulsa la campaña de represalias de Trump.

El año pasado, el Gobierno examinó a una serie de adversarios de Trump por posible fraude hipotecario, incluido el senador Adam Schiff de California, la fiscal general de Nueva York Letitia James (quien fue acusada formalmente antes de que el caso fuera desestimado) y la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook (a quien Trump ha intentado despedir de su cargo por las acusaciones). Pero no hay evidencia de que se haya aplicado un escrutinio similar a republicanos con problemas hipotecarios potenciales muy similares, como el fiscal general de Texas y aspirante al Senado Ken Paxton y algunos funcionarios del gabinete de Trump.

El otro punto clave aquí es que el estándar de enjuiciamiento de Comey parecería ser uno preocupante para el propio Trump.

Trump, después de todo, ha dicho y publicado con frecuencia cosas vagamente amenazantes.

En 2016, Trump hizo referencia a cómo la “gente de la Segunda Enmienda” podría impedir que la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton nombrara jueces.

En 2020, publicó un video de uno de sus seguidores diciendo: “El único demócrata bueno es un demócrata muerto”.

En 2023, Trump publicó un artículo de noticias que presentaba una imagen de él empuñando un bate de béisbol, yuxtapuesta con una imagen del fiscal de Manhattan Alvin Bragg. El propio abogado de Trump lo calificó de “imprudente”.

A principios de 2024, Trump compartió una imagen de un camión con el portón trasero ilustrado como si mostrara a Biden atado de pies y manos en la caja del camión.

Hacia el final de la campaña de 2024, Trump especuló sobre una circunstancia en la que Liz Cheney estaría “de pie allí con nueve cañones disparándole”.

Y ha sugerido repetidamente que sus oponentes podrían merecer ser ejecutados.

Esto es solo una pequeña parte de la retórica violenta de Trump, centrada en cosas que podrían argumentarse de manera plausible que eran amenazas contra personas específicas, particularmente si se está usando el nuevo estándar de Comey.

Parece poco probable que el enjuiciamiento de Comey conduzca a una condena. Pero podría decirnos mucho sobre qué tan desesperada se está volviendo la administración en su afán por apuntar contra los adversarios de Trump.

Como dijo el miércoles a CNN el senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte: “Simplemente creo que es otro ejemplo que vamos a lamentar, porque estamos dejando la vara demasiada baja”.”

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