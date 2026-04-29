Luis Díaz hace historia junto a Harry Kane y Michael Olise como uno de los mejores tridentes de la historia

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

En una temporada que puede ser una nueva época dorada, el Bayern Munich ha encontrado en la sociedad entre Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise un arma ofensiva de proporciones históricas. Lo que comenzó como una apuesta ambiciosa terminó convirtiéndose en una máquina de goles que ya compite de tú a tú con algunos de los tridentes más emblemáticos que ha visto el fútbol europeo.

Todo ese talento quedó de manifiesto en una noche inolvidable en el Parque de los Príncipes, durante la semifinal de ida de la UEFA Champions League ante el PSG. Ambos equipos protagonizaron un 5-4 electrizante, en un enfrentamiento que rompió registros y se convirtió en el partido de semifinales con más goles en la historia de la competición.

En la derrota en la capital parisina, Kane, Díaz y Olise alcanzaron la simbólica cifra de 100 goles en la temporada. No es un número cualquiera. Es el mismo que lograron en su momento leyendas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale en la recordada “BBC” del Real Madrid, o el tridente del FC Barcelona conformado por Lionel Messi, Samuel Eto’o y Thierry Henry.

A diferencia de otros tridentes históricos que se construyeron con el tiempo, este ha explotado en cuestión de meses. En mayo pasado, el colombiano todavía estaba en el Liverpool, pero juega con el “Gigante de Baviera” como si lo hubiera hecho toda la vida.

Lo más llamativo es que este trío de atacantes aún tiene margen de crecimiento, pues tienen varios partidos por disputar entre Bundesliga, Champions y la final de la Copa de Alemania. Tres competencias en disputa que pueden elevar el techo y acercar a estos futbolistas a registros que parecían inalcanzables. Ya hay algo que nadie les podrá quitar: el récord del club, ya que dejaron atrás los 92 goles que marcaron en la temporada 2019-20 Lewandowski (55), Gnabry (23) y Müller (14).

En la cima de la lista de tridentes históricos goleadores aparece la legendaria “MSN” del FC Barcelona, con Luis Suárez, Lionel Messi y Neymar, quienes alcanzaron los 131 goles en la temporada 2015-16, un récord que parece sencillamente imbatible.

También destacan los 122 que lograron en la campaña anterior, así como otras combinaciones históricas que alcanzaron los 110 goles. Esta última cifra no parece tan difícil de alcanzar con el paso demoledor que llevan el inglés, el colombiano y el francés.

Por su parte, Cristiano, Benzema e Higuaín llegaron a los 118 goles en la campaña 2011-12, y si bien no parecen imposibles de alcanzar, con cinco partidos (máximo seis si llegan a la final de la Champions) para terminar la temporada, parece una tarea difícil.

Sí es cierto que el contexto potencia aún más su logro. Ningún otro tridente en Europa se acerca a sus números esta temporada. Ni el Real Madrid, el Barcelona o el Manchester City tienen cifras cercanas a las del club alemán. Kane lidera con su olfato goleador y capacidad para asistir, Díaz aporta desequilibrio constante y aparición en momentos clave, mientras que Olise se ha convertido en un factor diferencial con su habilidad y gran golpeo de balón.

El reto inmediato será confirmar todo esto con títulos. La Bundesliga ya la tienen en la bolsa, pero la Champions League y la Copa de Alemania todavía están en disputa. Lo que está claro es que Kane, Díaz y Olise ya son hoy en día una realidad histórica, y se sientan en la misma mesa de los tridentes más exitosos en la historia del fútbol europeo.

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