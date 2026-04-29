Omar García Harfuch, el “Batman mexicano” cuya popularidad crece en un país marcado por la violencia y el miedo

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

En la mañanera, Omar García Harfuch no parece —al menos por ahora— estar jugando a la política. Llega, se coloca frente al atril y desgrana cifras: detenciones, decomisos, desmantelamiento de laboratorios y golpes a estructuras criminales. Vestido con traje oscuro, rostro serio y un tono contenido, el máximo responsable de la seguridad en México se expresa como un funcionario con expertise operativo.

“En toda la trayectoria de Omar García Harfuch ha pesado más el perfil técnico”, dice a CNN Rodrigo Peña, especialista en seguridad del Tecnológico de Monterrey. “Incluso hoy en día, cuando ha tenido que enfrentar un carácter mucho más político… no solamente se le ve incómodo, sino se le ve regresando al perfil técnico”.

Pero fuera de ese salón, donde con frecuencia participa en las conferencias diarias de la presidenta Claudia Sheinbaum, su rostro ahora aparece en muñecos vestidos de Batman y su torso (a veces sin camisa) en toallas, cobijas y hasta pasteles que se venden en mercados y tiendas de todo el país.

Su popularidad ha crecido desde finales de 2025. Una encuesta publicada en septiembre por el diario El Financiero muestra que, entre junio y ese mes, las opiniones positivas hacia él subieron del 53% al 58%, una tendencia poco usual entre figuras del oficialismo mexicano. Encuestas más recientes ubican su popularidad por encima del 80%.

Más aún, su exposición mediática se disparó tras el operativo de febrero de este año en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, uno de los capos más buscados y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el mismo grupo al que él ha señalado como responsable del atentado que sufrió en 2020 cuando era secretario de Seguridad de la Ciudad de México. En ese ataque, García Harfuch recibió tres impactos de bala; además, murieron dos de sus escoltas y una civil.

Su imagen de “super policía” o “Batman mexicano” parece transmitir una sensación de alivio: la idea de que alguien, por fin, pueda poner un freno a la delincuencia en un país profundamente marcado por la violencia.

“Que sea popular en un país con esta crisis de violencia es un contrasentido… Pero al mismo tiempo hace sentido”, dice Peña. “La idea del ‘Batman’, esta narrativa… todo eso es parte de la misma historia”, añade el especialista en seguridad.

La crisis de violencia a la que aluden los especialistas está sustentada en cifras. El Gobierno de Sheinbaum en general y García Harfuch en particular frecuentemente presumen una disminución de homicidios dolosos en el país, una tendencia real, según las estadísticas oficiales, pero suelen omitir que México sigue teniendo una de las tasas de homicidio más altas de América Latina. De acuerdo con el Banco Mundial, este indicador en México es de 25 por cada 100.000 habitantes, igual que Colombia, arriba de Brasil (19) y solo debajo de Honduras (31) y Ecuador (46). En todo el mundo, la tasa promedio es de 5.

Además, varios expertos señalan que, si bien el número de homicidios es la medida más común para evaluar los niveles de violencia, no es la única. En ese sentido, los crecientes casos de extorsión y las desapariciones son muestra de un problema estructural que los gobiernos del país no han podido contener.

García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982; tiene 44 años. No viene de la política tradicional. Su carrera se forjó en corporaciones policiales y áreas de inteligencia, un recorrido poco común entre quienes han encabezado la seguridad en México, dado que el puesto con frecuencia ha recaído en políticos sin formación policial.

Ahí está una de sus principales diferencias con figuras del pasado. “No habíamos tenido, sin lugar a dudas, un secretario con el nivel de experiencia en campo que supone la tarea de seguridad”, apunta Peña.

García Harfuch ingresó a la ya desaparecida Policía Federal a inicios de la década del 2000, donde ocupó distintos cargos operativos y de investigación. Más adelante, se integró a la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República —la actual Fiscalía General—, donde llegó a ser titular en 2016. Desde esa posición, coordinó la captura de Dámaso López Núñez, operador del Cártel de Sinaloa conocido como “el Licenciado”, y participó en la detención de líderes de La Unión Tepito y La Fuerza Anti Unión, dos de las principales organizaciones criminales que operan en la capital del país.

Ese perfil lo acompañó a la Ciudad de México, donde fue nombrado jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina en 2019 y, ese mismo año, secretario de Seguridad Ciudadana, justo en los primeros años de Sheinbaum como jefa de Gobierno de la capital del país (2018-2023). Llegó como relevo tras la salida de su antecesor en el cargo, Jesús Orta, y rápidamente empezó a reorganizar la estructura: patrullajes por cuadrantes, rotación de mandos, reconstrucción de inteligencia criminal, explica Peña.

Los resultados, dicen los especialistas, fueron visibles aunque parciales. Bajaron delitos como el robo de autos y el secuestro. Otros, como la extorsión, crecieron. Y los homicidios siguieron siendo una deuda pendiente.

Para la periodista y analista en seguridad María Idalia Gómez, el balance refleja justamente esa mezcla de avances y límites estructurales. “En el análisis de números en su momento sí reflejaba una disminución en delitos locales, en robo de auto, en secuestros”, apunta. “Lo que no disminuyó y lo que fue incrementando fueron las extorsiones”.

Para García Harfuch, todo cambió en 2020.

El atentado en su contra —que él mismo atribuyó al Cartel Jalisco Nueva Generación— marcó un antes y un después en su figura pública. Ocurrió la mañana del 26 de junio de 2020, cuando el entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México y sus escoltas circulaban sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más transitadas de la capital.

García Harfuch recibió tres impactos de bala, fue sometido a cirugía y permaneció hospitalizado varios días, según contó él mismo en X.

La imagen desde el hospital —publicada por Santiago Nieto, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF )— y el mensaje sobre sus compañeros caídos: ahí empezó a construirse el personaje público.

“Ese fue el parteaguas”, dice Peña. “Lo posicionó de manera muy notable y muy rápida… y muy heroica, hay que decirlo”.

Desde entonces, su vida se volvió más resguardada y su exposición más medida. “García Harfuch fue otro después de ese atentado, en cuestiones de comportamiento”, dice Gómez, quien recuerda que incluso llegó a dormir en su oficina como medida de seguridad.

Su vida personal también se volvió más reservada. La periodista señala que García Harfuch optó por mantenerse lejos del ojo público, algo que en su caso se entiende por el nivel de riesgo que implica su trabajo. “Es un personaje que ha mantenido su vida privada prácticamente fuera de escena”, apunta, en referencia a su decisión de no exponer a su familia ni su entorno más cercano.

En la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, García Harfuch ha empezado a tener un papel cada vez más importante, en un momento en que temas como el narcotráfico, el tráfico de armas y la migración dominan la relación bilateral.

Analistas señalan que su perfil operativo lo ha vuelto un interlocutor útil para agencias estadounidenses que necesitan coordinación directa con autoridades mexicanas.

Para Peña, su valor está en lo práctico: “Es un factor decisivo para la cooperación”, dice. “Un generador de confianza con las agencias de seguridad estadounidenses”.

Gómez, por su parte, explica que esto se entiende porque la relación con Estados Unidos en seguridad ya no depende solo de canales diplomáticos, sino de coordinación directa entre operadores. “Es una pieza fundamental de la geopolítica México–Estados Unidos”, afirma.

La pregunta aparece cada vez con más frecuencia en la conversación pública: ¿Omar García Harfuch podría convertirse en candidato presidencial de cara a las elecciones de 2030? Sin embargo, entre quienes han seguido su trayectoria de cerca, la respuesta no es tan inmediata.

Para Peña, la posibilidad existe, aunque depende de un escenario que todavía está lejos de consolidarse. “Si la agenda de seguridad evoluciona favorablemente, definitivamente va a estar sobre la mesa”, dice. Es decir, su eventual salto político no dependería solo de su figura, sino de si logra sostener resultados en un terreno —el de la violencia— donde los avances suelen ser frágiles y reversibles.

Aun así, Peña subraya que hoy su perfil sigue anclado a otra lógica: la de la operación. “Yo lo veo más cómodo en la operación técnica”, explica. En su lectura, García Harfuch no se comporta como un político en construcción, sino como un funcionario que ha hecho de la gestión de la seguridad su zona de control, incluso ahora que su nombre empieza a circular como presidenciable.

Gómez introduce un matiz distinto, menos centrado en su desempeño y más en los riesgos que implica anticipar ese tipo de proyección. Para ella, hablar de García Harfuch como presidenciable puede alterar su posición actual.

“Precisamente una forma de pretender anularlo es hablar de su posibilidad de ser candidato a la presidencia”, considera Gómez, en referencia a sus adversarios dentro del propio partido y a la forma en que esa conversación lo coloca bajo escrutinio constante.

También considera que es “muy pronto” para pensar en esa posibilidad, porque su cargo en seguridad es muy delicado y puede cambiar de un momento a otro con cualquier crisis, filtración o choque con grupos criminales o políticos.

“El camino y la ruta la presidencia puede ser de Omar, sin duda. Pero de que esa ruta está llena de agujeros, de traiciones y de riesgos también”, dice.

Las arenas de la política electoral no son desconocidas para García Harfuch. A finales de 2023, fue uno de los aspirantes del oficialista partido Morena a la candidatura por la Jefatura de Gobierno, que se definió por encuesta. De hecho, fue el morenista mejor ubicado en esa medición, con el 40,5% de las preferencias, pero Morena decidió postular a Clara Brugada, que tuvo el 26,7%, por una regla de paridad de género aprobada para las elecciones que se disputarían en 2024. García Harfuch aceptó la decisión del partido, fue candidato al Senado y ganó un esacaño, que ocupó solamente durante unas semanas antes de pedir licencia al Legislativo para incorporarse al gabinete presidencial de Sheinbaum.

Como otras figuras de alto perfil en seguridad, García Harfuch —hijo de Javier García Paniagua, político y exfuncionario que encabezó la extinta Dirección Federal de Seguridad, un órgano del Estado asociado a etapas de represión política— también arrastra cuestionamientos por su papel durante los años del caso Ayotzinapa, una de las crisis más sensibles en la historia reciente de México.

En ese momento, según ha dicho él mismo, se desempeñaba como integrante de la Gendarmería de la Policía Federal, no como coordinador estatal en Guerrero, donde ocurrieron los hechos de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014.

“En las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de las jóvenes, sin abordar temas de investigación. Lo digo con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa”, dijo en 2023 en su cuenta de X.

Gómez señala que no hay acusaciones penales directas en su contra, pero se trata de cuestionamientos que suelen reaparecer cuando su figura gana visibilidad pública.

“Puede haber una responsabilidad moral, no penal”, dice, al subrayar los distintos niveles de responsabilidad que suelen discutirse en este tipo de episodios.

Gómez añade que este tipo de trayectorias no se leen en términos simples. “Son personajes que se mueven en estructuras muy complejas”, explica, donde las decisiones operativas, las jerarquías institucionales y los contextos de violencia se cruzan constantemente, y donde las responsabilidades no siempre pueden aislarse con facilidad.

Mientras su popularidad parece ir en ascenso en un país marcado por la violencia, la distancia entre su papel oficial y la forma en que es percibido públicamente sigue sin cerrarse del todo.

En medio de esa atención, su madre, la reconocida actriz de la televisión mexicana María Sorté, ha agradecido públicamente las muestras de cariño hacia su hijo y los mensajes de apoyo que recibe en redes sociales.

Para los analistas, ahí se concentra la paradoja de su figura: un jefe de seguridad que intenta mantenerse en el terreno técnico, mientras afuera su nombre empieza a leerse en clave política.

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