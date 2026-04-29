Putin organizará este año un desfile reducido en la Plaza Roja, en medio de crecientes presiones y amenazas

Análisis de Nathan Hodge, CNN

El desfile del Día de la Victoria del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú es el evento principal para el presidente ruso Vladimir Putin: cada año, Rusia ofrece una exhibición de poderío militar que muestra las armas más impresionantes del país, incluidos sus misiles y tanques de última generación.

Este año, sin embargo, el desfile promete ser un asunto de perfil más bajo.

A última hora del martes, el Ministerio de Defensa ruso anunció que el desfile contará con una columna de tropas de academias militares y de las fuerzas armadas marchando a pie. Pero, rompiendo con el precedente reciente, el Ministerio de Defensa dijo que este año no pasará ningún equipo militar frente al mausoleo de Lenin.

“Debido a la situación operativa actual, los estudiantes de las Escuelas Militares Suvórov y de las Escuelas Navales Najímov, así como el cuerpo de cadetes, y una columna de equipo militar no participarán en el desfile militar de este año”, decía el comunicado.

No hace falta mucha “kremlinología” para adivinar qué significa aquí la “situación operativa actual”. El ejército ruso parece estar perdiendo terreno en Ucrania, contrariamente a las afirmaciones del alto mando de Moscú; los ataques ucranianos están asestando golpes dañinos a la infraestructura vital rusa de petróleo y gas; y los ataques con drones de Kyiv ya han alterado la vida en la capital rusa anteriormente.

Preguntado el miércoles sobre los planes del desfile, y sobre si el equipo era necesario para las líneas del frente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dio un matiz ligeramente distinto a la situación, diciendo que Moscú se enfrentaba a una “amenaza terrorista” por parte de Kyiv.

“Estamos hablando de la situación operativa”, dijo. “El régimen de Kyiv, que está perdiendo terreno en el campo de batalla cada día, ahora ha lanzado un ataque terrorista a gran escala. Y así, en el contexto de esta amenaza terrorista, por supuesto, se están tomando todas las medidas para minimizar el peligro. El desfile tendrá lugar, pero no olvidemos que el año pasado fue un desfile de aniversario. Un desfile a gran escala, del tipo que debería celebrarse en una fecha significativa. Esta fecha no es un aniversario, pero el desfile aun así tendrá lugar, aunque en un formato reducido”.

Rusia ha recortado el desfile del Día de la Victoria en los años posteriores a su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. En 2022 y 2023, se canceló el tradicional sobrevuelo de aviones militares; el desfile de 2024 contó con solo un tanque, un T-34 de la era de la Segunda Guerra Mundial.

Pero, como señaló Peskov, el desfile del Día de la Victoria del año pasado, que marcó el 80.º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, fue un evento de gala. Putin presidió un desfile que incluyó material como el Geran-2, la versión rusa del dron Shahed iraní, y fue anfitrión de líderes aliados, incluido el presidente chino Xi Jinping.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que el desfile del próximo mes contará con un elemento tradicionalmente espectacular: equipos acrobáticos volarán sobre la Plaza Roja, con aviones de ataque a tierra Su-25 pintando el tricolor ruso en el cielo de Moscú. Pero el desfile reducido llega en un punto de inflexión para Putin.

En las últimas semanas, el descontento ha aflorado en Rusia tras una ola de interrupciones de internet que han hecho la vida incómoda en la capital rusa y en otros lugares. Los cortes de internet —que las autoridades rusas dicen que son necesarios por razones de seguridad— han provocado raras críticas públicas al liderazgo del país.

Los repetidos ataques ucranianos a la refinería de petróleo de Tuapse, en la costa rusa del mar Negro, también han puesto de manifiesto la vulnerabilidad económica de Moscú. Las imágenes del desastre medioambiental en desarrollo también han subrayado lo que algunos han visto como una respuesta lenta por parte de las autoridades.

Otras alarmas económicas están sonando para el Kremlin. El martes, Elvira Nabiullina, la jefa del Banco Central de Rusia, dijo que el país se enfrentaba a una escasez de mano de obra sin precedentes. Original language: English

“Nunca antes en la historia de la Rusia moderna hemos experimentado una escasez de mano de obra así”, dijo, según la agencia estatal rusa de noticias RIA Novosti. “Nunca hemos tenido nada parecido, y esto está teniendo un impacto en toda la situación económica”.

La escasez de mano de obra en Rusia no sorprende. El país vio una oleada de emigración —y una grave fuga de cerebros— a raíz de una movilización militar parcial que se anunció en septiembre de 2022. Y Rusia ha tenido dificultades para reponer sus filas militares en medio de horribles bajas en el frente ucraniano.

Ya en 2008, Putin explicó por qué Rusia estaba devolviendo el espectáculo de tanques y misiles a la Plaza Roja en la primera gran exhibición de armamento desde el colapso soviético.

“Esto no es hacer sonar sables: no estamos amenazando a nadie, no tenemos intención de hacerlo, no estamos imponiendo nada a nadie; tenemos de todo en abundancia”, dijo. “Esta es una demostración de nuestras crecientes capacidades de defensa. Somos capaces de proteger a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos, a nuestro Estado y a nuestra riqueza”.

Que el ejército ruso sea capaz de proteger la capital en medio de una guerra prolongada y sangrienta con Ucrania parece ser ahora una cuestión abierta.

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