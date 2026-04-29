Trump apuesta a que su bloqueo desafiará la historia y doblegará a Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El bloqueo marítimo del presidente Donald Trump es el último intento de poner a prueba una teoría, hasta ahora no demostrada, sobre la guerra contra Irán: que el poderío superior de Estados Unidos inevitablemente doblegará a la República Islámica.

La estrategia se basa en una premisa simple: el bloqueo de las exportaciones de petróleo de Irán y de las importaciones que sustentan la vida cotidiana en el país provocará un colapso social. Esto ejercerá una presión insoportable sobre el régimen para que ceda a las exigencias estadounidenses de renunciar definitivamente a su programa nuclear.

En Washington, esto parece lógico. Toda nación, ya sea una teocracia radical o una democracia occidental, se derrumbará si no puede garantizar el acceso a lo básico: alimentos, energía y trabajo.

Cuando los funcionarios estadounidenses ven una inflación galopante, pérdidas catastróficas de empleos y escasez en Teherán, concluyen que el bloqueo de dos semanas está funcionando.

“El bloqueo es genial, ¿de acuerdo?”, afirmó Trump el miércoles. “Su economía está en serios problemas. Es una economía muerta”. El presidente está tan satisfecho con el plan que ha preparado a sus asesores para que dure mucho más, informó CNN.

Una de las razones es que permite ejercer presión sobre Irán sin arriesgar bajas estadounidenses en operaciones terrestres ni reanudar los bombardeos, que fueron implacables pero inconclusos.

Otra es que busca restablecer la influencia estadounidense en la guerra económica, debilitada cuando Irán desencadenó una crisis global al cerrar el estrecho de Ormuz.

La economía estadounidense es mucho más poderosa que la iraní, así que esto no debería suponer ninguna competencia. Sin embargo, una temible campaña de ataques aéreos estadounidense-israelíes devastaron a las fuerzas iraníes, pero no logró asegurar una victoria estratégica en la guerra.

El optimismo de Trump se enfrentará a dos cuestiones que decidirán el destino de su última estrategia en una guerra que a menudo ha parecido carecer de lógica o de un objetivo final.

La primera incógnita es cuánto tiempo podrán soportar Trump, sus compañeros republicanos y el pueblo estadounidense el aumento de los costos de la guerra, incluyendo la gasolina a más de US$ 4 y un probable aumento de la inflación.

Los posibles votantes en las proximas elecciones de mitad de mandato ya están indignados por los altos costos y la economía de Trump.

La segunda cuestión es si el plan se basa en información de inteligencia realista sobre la situación en Irán y en un razonamiento sólido sobre cómo podrían reaccionar sus líderes.

Al fin y al cabo, existe en Washington una tendencia arraigada y cuestionable a aplicar la lógica estadounidense a sociedades de Medio Oriente que no reaccionan como esperan los presidentes de Estados Unidos.

Trump apuesta a que los líderes de Irán, en una teocracia islámica radical con un historial de infligir un sufrimiento extraordinario a su propio pueblo, reaccionarán únicamente por motivos económicos, como quizás lo haría él en su lugar.

Cada vez hay más indicios de que la economía iraní atraviesa una grave crisis.

El Wall Street Journal informó el miércoles que los costos de la guerra incluyen un millón de desempleados, precios de los alimentos disparados y un bloqueo de internet que ha paralizado la economía digital.

La inflación es galopante y productos básicos como la carne roja son inasequibles. Medios de comunicación de Medio Oriente advierten sobre la creciente escasez y las amenazas a la seguridad alimentaria.

El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, advirtió el miércoles a la población que redujera el consumo de energía. Además, se ordenó a las oficinas gubernamentales que redujeran el consumo de electricidad en un 70 % después de la 1 de la tarde.

Según dos fuentes, el equipo de CNN en la Casa Blanca informó que funcionarios estadounidenses están analizando información de inteligencia que predice que la economía iraní solo podrá sobrevivir unas pocas semanas, si no días.

Trump reitera que la incapacidad de Irán para exportar petróleo implica que tendrá que detener la producción y arriesgarse a sufrir graves daños en los pozos petroleros, cuya reparación podría llevar años.

Alex Vatanka, investigador sénior del Instituto de Medio Oriente, argumentó que el bloqueo podría causar graves problemas económicos que podrían traducirse en una oposición política incontrolable.

Pero añadió una advertencia crucial: esto podría llevar meses.

“Lo primero que hay que recordar es que nunca habíamos estado aquí. Este es un territorio desconocido”, declaró Vatanka. “El bloqueo no es algo que Irán haya experimentado jamás, ni siquiera durante la guerra Irán-Iraq”.

Vatanka afirmó que preveía un momento en que millones de trabajadores saldrían a las calles a exigir ayuda. “Ahí es donde el régimen se pondrá a prueba como nunca antes. Eso no significa que no pueda imponerse recurriendo a la represión… Pero la cuestión será si podrán contener la magnitud de la ira”.

Sin embargo, Vatanka advirtió que el potencial de un colapso económico para desencadenar un cambio político dependería de un nivel de organización en las protestas contra el régimen y de las deserciones al régimen que aún no se ha materializado en Irán.

Es posible que Trump no tenga tiempo para esperar la contrarrevolución. Sus índices de aprobación están en mínimos históricos y los republicanos temen perder la Cámara de Representantes y enfrentarse a una ardua batalla para conservar el Senado en noviembre.

Cuanto más se prolongue la guerra e Irán mantenga cerrado el estrecho de Ormuz, mayor será el daño para Estados Unidos.

La psicología personal de Trump también podría influir. Parece obsesionado con su legado, soñando con grandes obras arquitectónicas en sus últimos mil días en el cargo.

Nada sería más humillante para un hombre que se considera uno de los grandes triunfadores de la vida que ser tachado de perdedor en una guerra con Irán.

Por un día, Trump podría no marcarse otro TACO.

Sin embargo, incluso si Trump promete prolongar la situación, siempre existe la posibilidad de que la estrategia de bloqueo sea simplemente errónea.

Si el eliminado del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, no provocó la retirada de Irán y semanas de bombardeos incesantes no quebraron la determinación de sus líderes, ¿hay alguna razón para pensar que una crisis económica sí podría hacerlo?

La persistencia y la obstinación de la República Islámica se han convertido en leyenda.

Irán ha sufrido las sanciones occidentales durante décadas. En la década de 1980, padeció una guerra terrible de ocho años contra Iraq, con un estimado de un millón de bajas.

Cada vez que las protestas amenazaban con alcanzar una masa crítica, el régimen enviaba a sus matones a las calles para masacrar civiles y así salvar la revolución.

La filosofía que ha caracterizado al régimen durante los 47 años transcurridos desde la Revolución Islámica ha sido la resistencia al “Gran Satán” estadounidense. Podrían preferir el colapso social antes que ceder ante Trump.

Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Quincy para la Política Estatal Responsable, afirmó que el equipo de Trump era la última administración estadounidense en creer, erróneamente, que una campaña de presión podría obligar a Irán a ceder.

“Existe esa búsqueda constante de la solución mágica, ese punto de presión que provoque que los iraníes colapsen, capitulen o simplemente se adapten a los deseos de Estados Unidos”, comentó Parsi. “Y casi siempre que Estados Unidos opta por ese camino, termina decepcionándose a sí mismo”.

La confianza de Trump también refleja otra tendencia habitual en Washington: la creencia, aún sin resolver, especialmente extendida entre los conservadores, de que la economía y el régimen iraníes están perpetuamente a punto de colapsar.

“Tienen que rendirse, eso es todo lo que tienen que hacer. Simplemente decir: ‘Nos rendimos, nos rendimos’”, insistió el presidente en el Despacho Oval el miércoles.

Si Irán lo hace, Trump podría romper un ciclo inútil de la historia y poner fin al duelo de casi medio siglo de Estados Unidos con un enemigo acérrimo.

Si fracasa, solo habrá demostrado una vez más que la disposición de la República Islámica a recibir golpe tras golpe puede neutralizar un poder estadounidense mucho mayor.

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