Conclusiones de la primera semana del enfrentamiento judicial de Elon Musk y Sam Altman por OpenAI

Por Samantha Delouya, Hadas Gold y Ramishah Maruf, CNN

Elon Musk pasó la mayor parte de tres días en el estrado, acusando a OpenAI y a sus ejecutivos de engañarlo para que donara dinero con el fin de ayudar a fundar lo que ahora es una de las mayores empresas de inteligencia artificial del mundo.

La demanda enfrenta a Musk contra sus antiguos colaboradores convertidos en competidores, el CEO de OpenAI Sam Altman y el presidente Greg Brockman, de quienes Musk alega que se enriquecieron injustamente cuando se desviaron de la misión fundacional de OpenAI como organización sin fines de lucro para convertirse en una empresa con fines de lucro. Musk también nombró a Microsoft como codemandado en el caso, acusando a la compañía de ayudar e instigar el incumplimiento por parte de OpenAI de un fideicomiso benéfico.

Las grandes personalidades y las altas apuestas del juicio quedaron plenamente en evidencia en la sala, ya que Musk chocó regularmente con el abogado de OpenAI, acusándolo de intentar “engañarlo”. La jueza ocasionalmente reprendió a las partes involucradas, llegando en un momento a decirle a Musk que realmente respondiera las preguntas que se le estaban haciendo y advirtiéndoles que dejaran de hablar sobre si la IA causará la extinción humana.

OpenAI y Microsoft han argumentado que Musk apoyaba la creación de un brazo con fines de lucro de la compañía. Dicen que solo está presentando la demanda porque no pudo tomar el control total de OpenAI y ahora quiere derribar a un competidor.

William Savitt, el abogado de OpenAI, sugirió que Musk renunció a la junta directiva de OpenAI en febrero de 2018 porque se le impidió tomar el control unilateral de la compañía. Musk, sin embargo, dijo que renunció a la junta para centrarse en sus otras empresas, incluidas SpaceX y Tesla.

Savitt sugirió que en los años posteriores a que Musk dejó la junta, tomó medidas para obstaculizar a OpenAI, especialmente después de formar una empresa competidora, xAI.

Durante el interrogatorio, Savitt preguntó si Musk reveló que había iniciado su propia empresa de IA cuando firmó una carta pública en 2023 en la que abogaba por pausar el desarrollo de sistemas de IA más potentes que el GPT-4 de OpenAI. Savitt también mencionó el intento que Musk lideró el año pasado de comprar OpenAI con un grupo de inversores con fines de lucro, a lo que Musk respondió: “No hay nada malo en tener una organización con fines de lucro, simplemente no puedes robar a una organización benéfica”.

Savitt también cuestionó a Musk sobre por qué no ha creado una organización sin fines de lucro de IA desde que dejó la junta de OpenAI. Musk dijo que no creó una nueva porque él había iniciado OpenAI.

“¿Por qué iniciaría otra organización sin fines de lucro cuando ya inicié una organización sin fines de lucro? Eso no tiene ningún sentido”, dijo Musk.

El debate en la sala del tribunal se extendió más allá de la fundación de OpenAI hacia los riesgos de seguridad planteados por la IA justo antes de que comenzara el interrogatorio el jueves.

“Todos podríamos morir” por culpa de la IA, dijo Steven Molo, el abogado de Musk, al abogado de OpenAI y a la jueza Yvonne Gonzales Rogers antes de que el jurado y Musk se sentaran el jueves. Pero la jueza Gonzales Rogers dijo que tales declaraciones tan alarmantes no se permitirían frente al jurado, especialmente dado que Musk había fundado xAI, su propia empresa de IA con fines de lucro.

“Sospecho que hay muchas personas que no quieren poner el futuro de la humanidad en manos del Sr. Musk, pero no importa, no vamos a entrar en esos temas”, dijo Rogers, señalando que el juicio no trata sobre si la IA ha dañado o no a la humanidad.

La pregunta en el centro del caso es si OpenAI y sus ejecutivos convirtieron injustamente a la compañía en una empresa orientada al lucro, incumpliendo su misión original y engañando a Musk.

Musk fue uno de los cofundadores de la compañía y aportó US$ 38 millones a OpenAI. Sin embargo, se fue en 2018 y dejó de realizar todos los pagos para 2020.

“Les di financiamiento gratuito para crear una startup”, testificó Musk, diciendo que pensaba que estaba donando a una organización sin fines de lucro que buscaba hacer la IA “para el bien de la humanidad”.

Pero ya en 2015, antes de que OpenAI se anunciara oficialmente, Musk había propuesto que OpenAI incluyera una entidad con fines de lucro, según correos electrónicos mostrados al jurado. En 2017, indicó a sus asesores principales que registraran una corporación con fines de lucro a nombre de OpenAI, dijo el abogado de OpenAI, señalando notas de reuniones y los documentos de registro.

Musk testificó esta semana que le parecía bien que OpenAI tuviera una subsidiaria con fines de lucro siempre y cuando no “superara” a la organización sin fines de lucro, lo cual, según argumentó, es lo que finalmente ocurrió.

El miércoles, Savitt le mostró a Musk correos electrónicos y mensajes de texto de 2018 en los que Altman intentó contarle a Musk sobre los planes de OpenAI para asegurar financiamiento adicional de Microsoft. (Musk no respondió a todos los mensajes.)

Un correo electrónico de la época incluía una hoja de términos para una estructura corporativa propuesta que decía explícitamente que OpenAI pretendía recaudar US$ 10.000 millones en el futuro, pero Musk testificó que “no leyó las letras pequeñas”.

“Es un documento de cuatro páginas”, respondió Savitt.

Pero Musk testificó que su confianza en los líderes de OpenAI comenzó a flaquear. Musk le dijo a Altman en 2022 que la valoración de US$ 20.000 millones de OpenAI tras la inversión de US$ 10.000 millones de Microsoft se sintió como un “cambio de reglas a mitad del juego”.

“Estoy de acuerdo en que se siente mal”, respondió Altman, antes de señalar que Musk rechazó la participación accionaria que OpenAI le ofreció.

La carrera de Musk por construir una IA mejor que la de Google fue un factor motivador en su financiamiento de OpenAI, testificó. El laboratorio DeepMind de Google, por ejemplo, ha producido investigaciones significativas durante años.

“DeepMind se está moviendo muy rápido. Me preocupa que OpenAI no se esté moviendo lo suficientemente rápido para alcanzarlo. Haberlo configurado como una organización sin fines de lucro podría, en retrospectiva, haber sido un movimiento equivocado”, dijo Musk en un correo electrónico de 2016 a uno de sus colegas en Neuralink, otra de las empresas de Musk.

Musk testificó el martes que le preocupaba que el enfoque de Google hacia la IA no fuera lo suficientemente seguro. Se necesitaba “algún tipo de contrapeso” a Google, “una organización sin fines de lucro de código abierto en lugar de una con fines de lucro de código cerrado”, dijo Musk.

El abogado de OpenAI, Savitt, interrogó a Musk durante dos días, el miércoles y el jueves. En ocasiones, sus intercambios se volvieron tensos.

Savitt le pidió a Musk que se limitara a respuestas de “sí” o “no”, y en un momento Musk preguntó si Savitt dejaría de interrumpirlo.

“Sus preguntas no son simples. Están diseñadas para engañarme”, le dijo Musk a Savitt temprano el miércoles, antes de comparar la pregunta con la falacia clásica de “¿has dejado de golpear a tu esposa?”. La jueza interrumpió a Musk, diciéndole que no iban a “entrar en eso”.

Después de que el jurado y Musk abandonaran la sala del tribunal por el día el miércoles, la jueza Gonzales Rogers concedió a los abogados de OpenAI que Musk “fue, en ocasiones, difícil”.

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