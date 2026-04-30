El Congreso vota para reabrir partes del DHS tras semanas de disputa por fondos de ICE

Por Sarah Ferris, Manu Raju, Annie Grayer y Lauren Fox, CNN

El Congreso votó este jueves para reabrir partes clave del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), incluida la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), después de semanas de disputas internas republicanas que prolongaron un cierre récord de la agencia.

El proyecto de ley para financiar el departamento, que llevaba 75 días sin fondos, pasa ahora al presidente Donald Trump para su firma.

Los líderes republicanos de la Cámara cedieron en una disputa de semanas sobre la financiación del DHS, en un importante retroceso para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, mientras enfrentaba una creciente rebelión de centristas de su partido, dijeron múltiples fuentes a CNN. La Cámara aprobó abruptamente el paquete —que no incluye dinero para la aplicación federal de leyes migratorias, en una importante victoria para los demócratas— mediante votación por voz este jueves por la tarde.

La medida pone fin a un cierre histórico que provocó largas filas en aeropuertos de todo el país y llega justo antes de que los salarios de los empleados del DHS volvieran a quedar en riesgo. El Gobierno de Trump había advertido que el departamento estaba por quedarse sin fondos de emergencia utilizados para pagar al personal afectado por el cierre.

La decisión culmina semanas de drama en el Capitolio, con republicanos optando por no realizar una votación registrada sobre la medida que ha dividido fuertemente al partido. Algunos republicanos de la Cámara insistían en que sus líderes no debían ceder, aunque el liderazgo argumentó que sus miembros dieron un paso clave un día antes para desbloquear fondos para la aplicación de leyes migratorias, lo que allana el camino para poner fin al estancamiento sobre el resto del DHS.

“Creo que es absurdo que estemos financiando al Gobierno de esta manera”, dijo el representante de Texas Chip Roy poco antes de la votación.

Y no es el fin del drama para el Congreso esta semana. Los líderes republicanos también necesitan convencer a esos mismos miembros descontentos de respaldar otro proyecto de ley impopular: una extensión temporal de los poderes de vigilancia extranjera sin orden judicial del Gobierno. Los debates simultáneos sobre gasto y poderes de espionaje han subrayado que Johnson y los republicanos han perdido efectivamente su capacidad de gobernar en una Cámara plagada de divisiones y disputas internas.

Durante casi un mes, Johnson se negó a aprobar la misma medida parcial de financiación ya aprobada por el Senado debido a miembros como Roy. Los republicanos de la Cámara detestan ampliamente el proyecto parcial de financiación del DHS del Senado, porque temen que siente un precedente que los demócratas puedan explotar en futuras disputas presupuestarias.

Incluso el representante de Florida Mario Diaz-Balart, un importante líder en temas de gasto que rara vez confronta a su propio partido, insistió en que la Cámara no debía permitir que los demócratas del Senado decidieran simplemente no financiar una parte de un departamento fuera del proceso anual de asignaciones presupuestarias.

“El Senado está más preocupado por preservar el filibusterismo que por preservar la Constitución. El filibusterismo no está en la Constitución. Los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias sí”, dijo, señalando además que es “realmente muy peligroso” que el DHS siga cerrado.

Muchos republicanos de la Cámara tienen objeciones específicas sobre un aspecto del proyecto: incluye lenguaje que elimina específicamente fondos para ICE, algo que muchos republicanos temen que los exponga a desafíos en elecciones primarias en sus estados bajo acusaciones de haber dejado sin fondos a ICE. (Johnson ha intentado en privado modificar el lenguaje, pero encontró resistencia de líderes republicanos del Senado encargados del gasto, según personas familiarizadas con las conversaciones).

Pero mientras la Cámara se preparaba para salir a un receso de una semana, Johnson y su equipo de liderazgo decidieron en una reunión privada este jueves temprano que tenían pocas opciones más que avanzar con el proyecto. No solo sus propios miembros les advertían que actuaran: el secretario del DHS, Markwayne Mullin, ex integrante de la Cámara, había señalado públicamente que estaba casi sin dinero.

Johnson también enfrentaba una presión creciente de republicanos centristas, incluidos importantes presidentes de comités y miembros vulnerables políticamente, para resolver el estancamiento antes de que la Cámara abandonara Washington por el receso de la próxima semana. Muchos creían que los votantes probablemente culparían a su partido por más caos, incluido el relacionado con TSA.

El representante republicano Zach Nunn, un centrista que representa un distrito competitivo, fue directo con el liderazgo sobre no abandonar Washington hasta aprobar la financiación del DHS.

“Esto debió hacerse hace mucho tiempo”, dijo Nunn a CNN. “Quiero ver una solución hoy para asegurar que estas personas reciban su pago”.

Hasta ahora, Johnson se había negado a llevar al pleno el proyecto de compromiso del DHS aprobado por el Senado, argumentando que los miembros no financiarían ciertas partes del departamento sin garantizar dinero para ICE y la patrulla fronteriza.

En cambio, Johnson presionó a líderes republicanos del Senado para avanzar rápidamente hacia el desbloqueo de un poder especial que permite aprobar ciertos proyectos presupuestarios sin votos demócratas. Los republicanos de la Cámara insistieron en que solo avanzarían con la medida parcial de financiación del DHS una vez estuvieran listos los fondos para ICE y la patrulla fronteriza, aunque reconocen que el proceso, conocido como reconciliación presupuestaria, probablemente tomaría semanas.

Subrayando la dificultad de la tarea, un alto republicano de la Cámara dijo a CNN esta semana que simplemente no existían los votos para poner fin parcialmente al cierre del DHS sin tener “en mano” fondos para la aplicación de leyes migratorias.

“Nadie va a votar para financiar Seguridad Nacional sin dinero para ICE y CBP”, dijo el representante de Texas Jodey Arrington, quien lidera el Comité de Presupuesto de la Cámara, el martes cuando se le preguntó cuándo avanzaría la Cámara con el proyecto parcial de financiación del DHS que llevaba semanas detenido.

Arrington —un republicano próximo a retirarse y respetado entre el ala ultraconservadora del partido— no estaba solo.

Pero el representante republicano Nick Langworthy instó el miércoles a sus colegas a no “seguir jugando” mientras seguía sin estar claro el camino para poner fin al cierre récord del DHS.

“Debe haber un sentido de urgencia”, dijo a CNN al ser consultado sobre el manejo de Johnson del tema.

Johnson había expresado resistencia a llevar al pleno un proyecto bipartidista aprobado por el Senado para financiar agencias críticas del DHS, como FEMA y TSA, citando desacuerdos con el “lenguaje” del proyecto. Pero Langworthy, un centrista que normalmente no critica al liderazgo, dijo que Johnson necesita actuar.

“Ya no hay tiempo para seguir jugando con esto. Hay demasiada gente preocupada por las tarjetas de puntuación de Washington y por quién gana, quién pierde o de quién fue la idea”, dijo. “No veo cómo podemos irnos de aquí sin aprobarlo”.

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Con información de Alison Main y Ellis Kim, de CNN.