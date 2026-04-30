“¿Qué hemos hecho?”: la búsqueda de respuestas de dos hermanas sobre la muerte de su madre condujo a un doloroso arresto

Por Faith Karimi

A principios de este mes, Kourtney Lewis se disponía a ir a trabajar cuando sonó su teléfono. Era un detective que le informaba de que la policía había arrestado a una persona sospechosa en relación al asesinato de su madre, ocurrido hace casi 34 años.

El sospechoso era su padre.

“Se me cayó el alma a los pies. Me temblaban las manos”, declaró a CNN. “Nada me había preparado para esto. Tenía dos pensamientos a la vez: ‘Lo logramos’ y ‘¡Dios mío, ¿qué hicimos?!’”.

Para Lewis y su hermanastra Katie Wakin, que también estaba en la llamada, la noticia marcó un punto de inflexión en un caso que marcó la mayor parte de sus vidas.

En noviembre de 1992, Janice Randle fue encontrada muerta en su habitación en Graham, Washington. Lewis, que tenía 18 meses, lloraba en una cuna junto a su madre con el pañal sucio después de haber estado sola durante 14 horas, según los informes del caso.

Según documentos judiciales, los investigadores inicialmente trataron la muerte como una posible sobredosis después de que el esposo de Randle, del que estaba separada, les dijera que su esposa abusaba de analgésicos. Ella tenía 40 años al momento de su muerte.

El cuerpo de Janice Randle presentaba múltiples hematomas, según la autopsia descrita en los documentos judiciales, que posteriormente no reveló la presencia de drogas en su organismo. A pesar de que un investigador afirmó en su momento que la muerte era “obviamente un homicidio”, el médico forense finalmente no determinó la causa del fallecimiento, según consta en los documentos.

El caso quedó archivado durante más de tres décadas. Finalmente, resurgió gracias a las dos hermanas, una pila de documentos y preguntas persistentes que no desaparecían.

El 1 de abril, la policía arrestó a James Robert Randle en una residencia de ancianos en Everett, Washington. Un video de la detención, grabado por la Oficina del Sheriff del Condado de Pierce, muestra a Randle aparentemente sorprendido, preguntando: “¿De qué se trata esto?”, mientras los agentes lo esposaban.

Las imágenes grabadas por la cámara corporal de un agente de la policía, difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Pierce, muestran la detención de James Randle el 1 de abril.

Randle, de 68 años, se declaró inocente del cargo de asesinato en primer grado y permanece detenido bajo fianza de un millón de dólares, con fecha tentativa de juicio para el 20 de mayo. Su abogado no ha respondido a las reiteradas solicitudes de comentarios de CNN.

Los documentos judiciales publicados tras su detención este mes describen un matrimonio turbulento, una amarga batalla por la custodia de las hijas y una investigación realizada hace tres décadas que dejó cuestiones clave sin resolver.

Durante su infancia, Lewis conoció a su madre principalmente a través de lo que su padre le contaba.

Años después, tras convertirse ella misma en madre, notó el miedo en los ojos de su hija cada vez que se alejaba. Observar a su hija desenvolverse en el mundo la ayudó a comprender su propia pérdida cuando era bebé, aunque era demasiado pequeña para entender del todo lo que sucedía.

Su dolor resurgió. Y con él, nuevas preguntas sobre qué sucedió realmente en su casa aquella noche de noviembre.

“Durante toda mi vida pensé: ‘Solo era una bebé. No lo recuerdo. No fue para tanto’”, dijo Lewis. “Y no fue hasta que me convertí en madre que me di cuenta de que yo también fui una víctima. Y esto forma parte de mi historia, y necesito comprenderlo”.

Durante décadas, las dos hermanas habían evitado hablar del caso de su madre. Wakin, que tenía 14 años cuando murió Janice Randle, dijo que siempre había sospechado que el padre de Lewis —su padrastro en aquel entonces— tenía algo que ver. Pero guardó silencio para no herir a su hermana.

“Hace mucho tiempo que tomé la decisión consciente de que la amaba más de lo que necesitaba respuestas”, dijo Wakin.

Un día de febrero de 2025, todo cambió. Las hermanas estaban paseando por un parque cuando Wakin sacó el tema a colación.

“Respiré hondo y pensé: ‘Voy a arrancarme la tirita de una vez’”, dijo Wakin.

La respuesta de Lewis la sorprendió. Dijo que había estado revisando discretamente los registros judiciales y los expedientes relacionados con la muerte de su madre. Había descubierto detalles sobre el turbulento matrimonio de sus padres y otra información que la hizo dudar de la versión de su padre, según contó.

Las hermanas, que viven cerca una de la otra en el área de Seattle con sus respectivos maridos e hijos, se unieron para investigar más a fondo. Solicitaron informes a la policía y a la oficina del médico forense, junto con otros documentos judiciales. Crearon una hoja de cálculo para registrar las inconsistencias y los detalles que habían pasado por alto.

“Recopilar todos los documentos posibles se convirtió en nuestra obsesión durante el resto de la primavera y el verano”, dijo Wakin.

Semanas después, compartieron la información con la Oficina del Sheriff del Condado de Pierce y pidieron a los investigadores que examinaran el caso de su madre, dijo Wakin. Un detective se mantuvo en contacto con ellas y les pidió paciencia.

En junio pasado, la detective principal les dijo que el caso estaba bajo revisión. Ocho meses después, les notificó del arresto durante una llamada telefónica a tres bandas.

Aunque las hermanas habían pedido a los investigadores que examinaran más de cerca la muerte de su madre, la detención de su padre fue como volver a perder a un progenitor, dijo Lewis.

“Todavía me cuesta aceptar la idea de meter a mi padre en la cárcel. Siempre me pregunto: ‘¿Debería depositar dinero en su cuenta? ¿Puedo escribirle una carta?’ Todavía quiero mantener ese contacto”, dijo.

“Pero sé que esa es la niña que llevo dentro. Y tengo que distanciarme de ella”, añadió.

Lewis y Wakin se autodenominan “hermanas del alma”.

Wakin trabaja en un bufete de abogados especializado en derecho familiar, mientras que Lewis dirige su propia consultora de salud y bienestar.

A primera vista, parecen polos opuestos. El cabello rubio ceniza de Lewis cae sobre sus hombros; el bob oscuro de Wakin es corto. Lewis es más pausada, mientras que Wakin habla en ráfagas rápidas.

Pero cuando el tema gira en torno a su madre, se complementan y terminan las frases la una de la otra. A veces, a Lewis se le llenan los ojos de lágrimas cuando Wakin describe a la madre que apenas conoció. Su objetivo, según cuentan, es alzar la voz por su madre y ayudarla a recuperar su voz.

Tras la muerte de su madre, Lewis se fue a vivir con su padre y su cuñado, mientras que Wakin se mudó con su padre y su madrastra. Algunos fines de semana y días festivos, Lewis pasaba tiempo en casa de Wakin.

“Reflejaban a la perfección cómo es una unidad familiar y me brindaron esa normalidad, esa estructura, esas reglas”, dijo Lewis.

A lo largo de los años, las hermanas mantuvieron una estrecha relación. Durante la secundaria, Lewis vivió brevemente con Wakin mientras esta atravesaba una etapa difícil en su adolescencia. Cada vez que Wakin se mudaba, se aseguraba de que no fuera lejos de su hermana menor.

Wakin comenzó a revisar los expedientes del caso de su madre cuando tenía veintitantos años, pero dudaba si debía compartir sus sospechas con su hermana.

“De adultas, teníamos una relación muy armoniosa, especial y cercana. Y pensé: ‘No puedo arruinarla’”, dijo Wakin.

Wakin se negó a dar detalles sobre lo que la llevó a cuestionar la muerte de su madre, alegando que la investigación está en curso. En un documento de causa probable obtenido por CNN, un fiscal afirma que James Randle confesó a dos familiares que había matado a su esposa.

Según consta en los registros judiciales, en la época en que Janice Randle falleció, un vecino informó haber visto a un hombre en bicicleta cerca de su casa. Posteriormente, un familiar declaró que James Randle les había dicho que había ido a su casa en bicicleta, según los documentos.

“Simplemente no tenía pruebas concretas, así que tuve que dejarlo de lado. De vez en cuando, retomaba los archivos e investigaba un poco”, dijo Wakin. “Pero llegó un momento en que tuve hijos y tuve que priorizar estar presente para mi familia en lugar de perseguir estos fantasmas”.

Janice Randle era un espíritu libre.

Le encantaba la música y las películas clásicas. De niña, Wakin vio “Cantando bajo la lluvia” tantas veces con su madre que puede recitarla de memoria. Contaba que era habitual verla bailar al ritmo de Janis Joplin en la cocina mientras preparaba su famosa salsa de espagueti. La voz ronca y con toques de blues de la cantante, especialmente “Piece of My Heart”, sonaba sin parar en su casa, recuerda Wakin.

“Ella cocinaba y bailaba twist”, dijo.

Janice Randle también era muy sociable y unía a la gente. En su funeral, una amiga la describió como la agenda de contactos de su grupo, dijo Wakin.

“Ella ya era una figura importante en las redes sociales antes de que existieran las redes sociales”, dijo Wakin. “Compartía un pedacito de su corazón con todos los que conocía”.

Los Randle llevaban cinco años casados, pero no vivían juntos en el momento de su muerte. Se habían separado semanas antes, tras un incidente de violencia doméstica ocurrido el 1 de octubre de 1992, por el que James Randle fue posteriormente condenado, según consta en los documentos judiciales.

Según documentos judiciales, la pareja estaba inmersa en una batalla legal por la custodia de la pequeña Kourtney. Janice Randle solicitaba la custodia total de la niña, con visitas supervisadas para su exmarido. Cuatro días antes de ser hallada muerta, su esposo presentó una contrademanda solicitando la custodia total, con visitas limitadas para su exesposa.

Los documentos judiciales describían señales de forcejeo cerca de su cuerpo magullado en el dormitorio, incluyendo una mesa rota y una lámpara destrozada.

Su caso fue clasificado como una investigación de muerte, no como un homicidio, y posteriormente fue archivado por razones desconocidas.

“Solo se pudieron reunir fragmentos de información, sin nada sustancial que permitiera establecer una causa probable para un arresto”, declaró la Oficina del Sheriff del Condado de Pierce en un comunicado de prensa este mes.

La oficina del sheriff declaró que no está claro por qué los investigadores de la década de 1990 no llevaron a cabo una investigación por homicidio ni por qué se tardó tanto en revisar el caso.

“El momento clave que llevó a nuestro detective de casos sin resolver a examinar el caso más a fondo fue, esencialmente, que los familiares aportaron más detalles e información sobre las recientes confesiones de James”, dijo Carly Cappetto, portavoz del sheriff del condado de Pierce.

“La familia ha estado involucrada y ha colaborado estrechamente con nuestra oficina en este caso. Estaban listos para cerrar este capítulo”.

Para Lewis, descubrir los detalles de la muerte de su madre tuvo un precio. A medida que profundizaba en el caso el año pasado, rompió lazos con su padre.

“En ese momento, sabía demasiado”, dijo. “Sentía que tener una relación con él era falso, sabiendo lo que estaba haciendo. Pero antes de eso, habíamos sido muy, muy cercanos”.

Para Lewis, tomar esa decisión no fue fácil. Necesitó mucha terapia antes de contactar a los investigadores, sabiendo que probablemente significaría la pérdida de otro de sus padres.

“Tenía que tomar una decisión”, dijo. “No podía ignorar esto. Decidí hacer algo al respecto, aunque lo quería muchísimo”.

Lewis y Wakin afirmaron no haber hablado con Randle desde entonces. Ahora, como posibles testigos en un posible juicio penal, tienen prohibido contactarlo.

Irónicamente, cuando Lewis comenzó su búsqueda de respuestas el año pasado, tenía 34 años, la misma edad que tenía su padre cuando falleció su madre. Además, tenía un hijo pequeño de aproximadamente la misma edad que ella tenía entonces.

A menudo piensa en esos paralelismos.

Y a medida que ha ido conociendo mejor a su madre, su mentalidad ha ido cambiando de forma sutil.

Durante años, Lewis explicó que comprendió la historia de su familia a través de la perspectiva de su padre. Pero en su búsqueda de respuestas, se ha conectado más con su madre.

“Conozco todas esas historias sobre mi papá”, dijo. “Pero ahora tengo la oportunidad de ser su hija. Puedo aprender sobre ella. Puedo conectar con ella. Pasé de ser la niña de papá a ser la hija de Jan”, dijo. “Y esta es la primera vez en mi vida que experimento algo así”.

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