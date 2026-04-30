Trump debería obtener aval del Congreso cuando la guerra con Irán cumpla 60 días. Los legisladores no coinciden en la fecha

Por Morgan Rimmer, CNN

Una ley de la época de la guerra de Vietnam estipula que el Congreso debe aprobar la guerra contra Irán una vez transcurridos 60 días de conflicto. El único problema es que los legisladores no logran ponerse de acuerdo sobre cuándo vence ese plazo. Y ahora se han marchado de Washington.

Según la Ley de Poderes de Guerra de 1973, el presidente dispone de 60 días para emprender acciones militares en respuesta a una amenaza inminente o un ataque contra Estados Unidos si el Congreso no ha autorizado la guerra.

Sin autorización explícita del Congreso, la ley establece que, una vez transcurrido ese plazo, el presidente deberá cesar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Muchos legisladores consideran que el viernes 1 de mayo marca los 60 días transcurridos desde que el presidente Donald Trump notificó al Congreso el inicio de las hostilidades el 2 de marzo.

Algunos senadores republicanos argumentan que esto debería marcar un punto de inflexión en el que el Congreso debe intervenir y autorizar el conflicto o, al menos, ejercer una mayor supervisión.

Otros, en cambio, insisten en que el presidente puede extender unilateralmente la intervención militar estadounidense por otros 30 días. Además, algunos republicanos sostienen que los días de alto el fuego no se contabilizan en el total.

Este desacuerdo añade un nuevo elemento de incertidumbre a un conflicto que ya plantea interrogantes sobre el papel del Congreso a la hora de limitar los poderes bélicos del presidente en el extranjero.

El alcance de dichos poderes ha sido objeto de un intenso debate entre los legisladores desde que comenzó la guerra a principios de este año.

“Estamos en un alto el fuego en este momento, lo que, según entendemos, significa que el plazo de 60 días se detiene o se suspende”, manifestó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a los senadores el jueves.

El senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, cuestionó posteriormente el argumento de Hegseth. “Me pareció que la resolución sobre los poderes de guerra establece que en 60 días hay que tomar medidas”, indicó, y añadió que para cuando los legisladores regresen de un receso de una semana, “debemos empezar a hablar con la administración y, en cooperación con ella, obtener una autorización para el uso de la fuerza militar para que el pueblo estadounidense entienda que el Congreso apoya lo que el presidente está tratando de hacer”.

Mientras tanto, algunos demócratas en el Congreso argumentan que el plazo de 60 días ni siquiera se puede aplicar a este conflicto, alegando que al comienzo de la guerra no existía una amenaza inminente por parte de Irán.

“En mi opinión, esta guerra fue ilegal desde el principio, porque no hubo ningún ataque contra Estados Unidos ni ninguna amenaza inminente de ataque. Incluso bajo la Ley de Poderes de Guerra, el presidente no dispone de 60 días para declarar la guerra sin la aprobación del Congreso en ausencia de cualquier tipo de amenaza inminente”, declaró el senador Adam Schiff.

El senador demócrata de California ha formado parte de un grupo de miembros de la oposición en la cámara alta que han forzado votaciones semanales sobre una medida que requeriría la aprobación del Congreso para futuras acciones militares contra Irán.

Su sexto intento fracasó en el pleno del Senado el jueves por la tarde, pero, por primera vez, la senadora republicana de Maine, Susan Collins, y el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, votaron con los demócratas.

En un comunicado, Collins afirmó: “La Constitución otorga al Congreso un papel esencial en las decisiones sobre la guerra y la paz, y la Ley de Poderes de Guerra establece un plazo claro de 60 días para que el Congreso autorice o ponga fin a la participación de Estados Unidos en hostilidades en el extranjero”.

“Cualquier acción militar futura contra Irán debe tener una misión clara, objetivos alcanzables y una estrategia definida para poner fin al conflicto. Voté a favor de suspender estas hostilidades militares por el momento, hasta que se presenten argumentos que lo justifiquen”, continuó.

Otros legisladores se remiten a una cláusula de prórroga de 30 días en la ley de 1973, insistiendo en que el presidente puede continuar la guerra sin la aprobación del Congreso.

Según esta ley, Trump puede extender el plazo de 60 días por otros 30 si argumenta que la acción militar continua es necesaria para garantizar la seguridad de los militares durante la retirada de la guerra.

“Creo que se espera que tenga la posibilidad de extenderlo por 30 días”, declaró el senador Mike Rounds de Dakota del Sur, miembro de la Comisión de Servicios Armados del Senado. “Me sorprendería que no solicitara una prórroga de 30 días. Durante ese período, haremos preguntas”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, quien controla qué medidas pueden someterse a votación, indicó el jueves que su cámara no votará sobre la autorización de la guerra en un futuro próximo. “Estamos escuchando atentamente lo que dicen los miembros de nuestra bancada, y por el momento no veo esa posibilidad”, declaró. “Hasta ahora, no he oído nada al respecto”.

La senadora Lisa Murkowski anunció el jueves que planea presentar una medida sobre si autorizar formalmente la guerra si no ve un “plan creíble” de la Casa Blanca la próxima semana.

“No acepto que debamos emprender acciones militares indefinidas sin una dirección clara ni rendición de cuentas. El Congreso tiene un papel que desempeñar, y debe asumir esa responsabilidad, esa obligación que la Constitución nos impone”, declaró la republicana de Alaska en su intervención ante el pleno.

Afirmó que presentará su propuesta —conocida como autorización para el uso de la fuerza militar (AUMF, por sus siglas en inglés)— cuando el Senado regrese del receso la semana del 11 de mayo, si la administración no presenta dicho plan.

Murkowski añadió que apoya firmemente a sus tropas. Sin embargo, recalcó que el Congreso debe cumplir con su función constitucional de declarar la guerra y ejercer la supervisión conforme a la Constitución.

Para el senador republicano de Missouri, Josh Hawley, “estamos en un punto de inflexión” en la guerra.

“Como saben, según la ley, la administración tiene la facultad de solicitar 30 días adicionales y puede certificar ese marco legal si está lista para reducir su presencia militar. Así que tienen algunas opciones. Veamos qué sucede. Pero creo que es necesario seguir ese marco”, comentó. “Entonces, estamos en un punto de inflexión, creo que la pelota está en el tejado de la administración, pero veamos qué sucede”.

Mientras tanto, el senador Tim Kaine se burló de la idea de que algunos de sus colegas republicanos consideren los 90 días como un punto de inflexión. “Luego serán 120 días, y después será para siempre. ¿Por qué no dejamos que Donald Trump libre la guerra contra quien sea en el mundo durante el tiempo que quiera? Eso es lo que muchos harían”, señaló el demócrata de Virginia.

“Solo espero que algunos defiendan su responsabilidad constitucional. Y no creo que la extensión de 60 a 90 días sea automática. Primero, la Casa Blanca no la ha solicitado. Segundo, creo que hay ciertos criterios que deben cumplirse para permitir la extensión”, agregó.

Schiff coincidió, diciendo: “No espero que lo haga, porque eso le obligaría a declarar que retirará sus fuerzas en el plazo de 30 días. Y me cuesta imaginar que se comprometa a ello”. Además, desestimó el argumento de que el alto el fuego detiene el cómputo del plazo de 60 días. “No es así”, declaró a CNN.

Al preguntársele sobre la búsqueda de flexibilidad por parte de sus colegas republicanos en el marco de la Ley de Poderes de Guerra, Schiff respondió: “Creo que están divididos entre el reconocimiento de que la Constitución y la ley les exigen poner fin a esta guerra y la preocupación por enfrentarse directamente al presidente”.

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Con información de Sarah Ferris, Zachary Wolf y Dugald McConnell, de CNN.