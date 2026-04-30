Trump firma un decreto que amplía el acceso de los trabajadores a planes de jubilación

Por Jeanne Sahadi, CNN

El presidente Donald Trump firmó un decreto este jueves que detalla una propuesta de ahorro para la jubilación que presentó en su discurso del Estado de la Unión en febrero.

La propuesta tiene como objetivo ayudar a cerrar la llamada brecha de cobertura de la jubilación, que ha dejado atrás a más de 50 millones de trabajadores, en su mayoría con ingresos bajos y moderados, en el sector privado. Se trata de los trabajadores que no tienen ni una pensión de empleador de beneficio definido ni una forma fácil y subsidiada de ahorrar para la jubilación en el trabajo.

Estos trabajadores incluyen a empleados de pequeñas empresas, trabajadores a tiempo parcial, contratistas independientes y trabajadores por cuenta propia. Según la organización no gubernamental AARP, se estima que el 78 % de las empresas con menos de 10 empleados no ofrecen un plan de jubilación patrocinado por el empleador, y los trabajadores que no son blancos tienen menos probabilidad de acceso.

Trump dijo que a partir del próximo año, aquellos que no tengan planes de jubilación en el trabajo podrán acceder a un sitio web —TrumpIRA.gov— donde podrán abrir una “nueva cuenta IRA de bajo costo. Luego podrán acceder al mismo tipo de cuentas de jubilación que disfrutan los empleados federales a través de los Planes de Ahorro Thrift”, dijo el mandatario.

“Para millones de estadounidenses que carecen de planes patrocinados por el empleador, esto será realmente revolucionario, porque estarán cubiertos”, agregó.

El decreto especifica que los proveedores de IRA enlistados en TrumpIRA.gov deben “mantener costos administrativos bajos” donde la proporción de gastos anuales generales —incluyendo costos operativos, tarifas de gestión y gastos administrativos— no puede exceder el 0,15 % del saldo de la cuenta. Las empresas también tienen prohibido imponer requisitos mínimos de aportación o saldo.

Algunos trabajadores que abran una cuenta calificarán para el Saver’s Match federal, que fue aprobado por el Congreso durante el Gobierno de Biden y entrará en vigencia el próximo año.

Ese incentivo estará disponible para trabajadores de bajos y moderados ingresos que ganan menos de US$ 35.500 (o US$ 71.000 como pareja casada) si ahorran hasta US$ 2.000 al año (US$ 4.000 para parejas) en un plan de jubilación calificado, como un 401(k), IRA o IRA automático. El incentivo federal vale hasta US$ 1.000 (US$ 2.000 para parejas).

El decreto de Trump indica al Gobierno federal aumentar la conciencia pública sobre el nuevo Saver’s Match, lo cual podría animar a los trabajadores elegibles a ahorrar más. El año pasado, el 87 % de las personas sin acceso a un plan de jubilación en el trabajo indicaron que serían más propensas a ahorrar si pudieran recibir ese incentivo, dijo Kim Olson, funcionaria principal del proyecto de ahorro para la jubilación en The Pew Charitable Trusts.

En el evento de firma en la Oficina Oval este jueves, Trump y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, dijeron que el Gobierno trabajará con el Congreso para ampliar la elegibilidad para el incentivo a aquellos que ganen más que los límites de ingreso actuales.

El decreto también señala que el Gobierno recomendará al Congreso “codificar la política establecida en este decreto para que los trabajadores sin acceso a planes de jubilación proporcionados por el empleador… tengan acceso a una opción de jubilación con bajos costos, elegibilidad para Saver’s Match federal u otras contribuciones equivalentes, opciones de inversión diversificadas basadas en índices, elección automática de cartera y portabilidad”.

Aún no está claro cuántas de las más de 50 millones de personas que son elegibles para usar TrumpIRA.gov lo harán.

Antes del decreto, un nuevo análisis de Morningstar consideró el impacto de inscribir automáticamente a los trabajadores elegibles en un plan administrado por el Gobierno federal. En general, los investigadores estimaron que “aproximadamente 32,3 millones de trabajadores entrarían al sistema de ahorro para la jubilación bajo un plan federal de inscripción automática, incluso después de considerar las exclusiones voluntarias”.

Sin embargo, dado que el plan de Trump se basa en la participación voluntaria —es probable que se necesite autoridad del Congreso para que cualquier persona sea inscrita automáticamente—, el número de trabajadores que podrían ver aumentar sus ahorros para la jubilación como resultado podría ser mucho menor que la estimación de Morningstar.

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