OPINIÓN | Esto va más allá de un beso no deseado en los labios

En 2005, Greta Friedman, la enfermera besada a la fuerza por el marinero en Times Square, dijo a un entrevistador: “No fue mi elección ser besada”. El marinero, dijo, “¡simplemente se acercó y me agarró!”. El momento no fue romántico; mientras sucedía, ella pensaba: “espero poder respirar”, según afirmó. “Hablo de alguien mucho más grande que tú y mucho más fuerte, cuando has perdido el control de ti misma… No estoy segura de que eso te haga feliz”.

Por si hay alguna duda: a la mayoría de las mujeres, como a la mayoría de las personas, no les gusta que las obliguen a besar. La mayoría de las mujeres, como la mayoría de las personas, disfrutan besar a sus parejas románticas y a veces a sus hijos u otros seres queridos, pero no aprecian una cabeza no deseada a centímetros de la suya, un aliento no deseado caliente en su cara, unos labios no deseados chocando contra los suyos. Es una violación. Es asqueroso. Es atroz tanto si ocurre en privado como a la vista de las cámaras de televisión.

No se puede culpar a Hermoso por querer que esta historia desaparezca, porque simplemente no está en una buena posición pública: la de decir que no quería ser besada a la fuerza en los labios por un hombre que es, a todos los efectos, su jefe, y que es una quejumbrosa o una aguafiestas. Digamos que estuvo bien y es una mala feminista, que defrauda a otras mujeres justificando el mal comportamiento masculino (y, tal vez, mintiendo).

“Y bueno, seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad sin ninguna intención de mala fe, pues ocurrió lo que ocurrió. Creo que de manera muy espontánea. Repito, no hubo mala fe entre ninguna de las dos partes”.

Nota del editor: Jill Filipovic es una periodista radicada en Nueva York y autora del libro “OK Boomer, Let’s Talk: How My Generation Got Left Behind”. Síguela en Twitter. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

