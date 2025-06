Imám Marwan Gill: “Hamas no es el origen de la enfermedad, sino el síntoma del conflicto”

“El conflicto en Medio Oriente no empezó el 7 de octubre, sino que lleva casi un siglo por no encontrar soluciones que permitan que entren estos grupos radicales. Hamas no es el origen de la enfermedad del problema, sino que es el síntoma. Puede fácilmente desaparecer Hamas si curamos el origen de esa enfermedad, que es la causa palestina y la cuestión del pueblo palestino”, afirmó.

El líder religioso celebró que en Argentina “no hay una grieta religiosa” y destacó la importancia del diálogo: “Dialogar no se trata de convencer, sino de escuchar. Hay que dejar de caer en la falacia de que la guerra es la única solución”. En ese sentido, lamentó: “Cada día mueren cientos de personas inocentes que no tienen nada que ver con Hamas. Es triste y doloroso ver que después de dos años todavía no llegamos a un cese al fuego en Gaza”.

