Qué cambios hace la reforma laboral en Colombia y qué implica esto para Petro en su último año de gobierno

El Gobierno también intentó forzar al Congreso lanzando la idea de una consulta popular, pero esa jugada no surtió efecto. “El presidente soltó la bomba de la consulta popular para presionar al Senado y ellos le respondieron: la consulta no va, y tampoco va la reforma como usted la plantea. Hay que sentarse a conversar con todos, porque Colombia no es de una sola visión”, señaló el analista. “Ese fue el mensaje del Senado”.

Pero en el Senado, el panorama fue distinto. “Le dijeron: podemos hacer una reforma, pero no idéntica. Hay puntos en los que no estamos de acuerdo, como el pago por horas”, explicó Viveros. Para el analista, una de las razones de fondo fue el impacto económico que algunas de las propuestas tendrían sobre los empleadores: “A la gente se le olvida que cualquier peso exagerado y no justo que le toque pagar a un empresario puede implicar eliminar un puesto o aumentar el valor de un producto”.

