Un nuevo estudio sugiere que algunos niños corren el riesgo de volverse adictos a las pantallas

Si crees que tu hijo podría ser adicto, trata de no juzgarlo, aconsejó Greenberg. Recuerda que probablemente no quiere estar en esa situación y no es señal de que hayas fallado como padre. El problema es que estos dispositivos están diseñados para engancharnos.

Otra advertencia es cuando los niños no cumplen con sus responsabilidades o no participan en actividades fuera de línea. “Puede que no quieran o no puedan interactuar en persona o se distraigan constantemente si lo intentan”, dijo Greenberg.

