El fundador de Telegram, Pavel Durov, dice que cada uno de sus más de 100 hijos recibirán parte de su herencia

A pesar de todo, sus hijos tendrán que esperar mucho para recibir su herencia. Dijo: “Decidí que mis hijos no tendrían acceso a mi fortuna hasta que transcurriera un periodo de 30 años, a partir de hoy. Quiero que vivan como personas normales, que se construyan solos, que aprendan a confiar en sí mismos, que sean capaces de crear, que no dependan de una cuenta bancaria. Quiero precisar que no hago diferencias entre mis hijos: los hay concebidos naturalmente y los que proceden de mis donaciones de esperma”.

Según Bloomberg , Durov tiene una riqueza estimada en US$ 13.900 millones, pero él rechazó tales estimaciones como “teóricas” al declarar a Le Point: “Como no voy a vender Telegram, no importa. No tengo ese dinero en una cuenta bancaria. Mis activos líquidos son mucho más bajos y no provienen de Telegram: provienen de mi inversión en bitcoin en 2013”.

