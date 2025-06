¿Cuánto tienes que ganar para sentirte financieramente seguro? Una cuarta parte de los estadounidenses dice US$ 150.000 o más

Solo una cuarta parte de quienes tenían ingresos de US$ 50.000 a US$ 79.999 y el 12 % de quienes ganaban menos de US$ 50.000 dijeron lo mismo.

Más de la mitad (55%) estima la cifra en US$ 200.000 o más. Entre ellos, una cuarta parte (26%) afirmó que necesitaría al menos US$ 1 millón al año, mientras que el 13% indicó que necesitaría ganar entre US$ 500.000 y US$ 999.999.

Desglosando aún más, una cuarta parte de los encuestados (26%) estima la cifra en US$ 150.000 o más. Entre ellos, el 8% afirmó que necesitaría ganar entre US$ 200.000 y US$ 499.999, mientras que otro 8% indicó US$ 500.000 o más.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.