¿Quién es Lauren Sánchez, la prometida de Jeff Bezos?

Sánchez también es autora de un libro infantil, The Fly Who Flew to Space, publicado en inglés y español en 2024. El libro narra la historia de una mosca llamada Flynn que viaja al espacio y regresa con un renovado compromiso con el planeta, una narrativa que Sánchez describió a People como “una metáfora de la curiosidad y la búsqueda de los sueños”.

Inició su carrera en televisión en KTVK-TV, en Phoenix, y luego apareció en el programa de entretenimiento informativo Extra, fue copresentadora de Good Day LA y presentadora original del concurso de baile So You Think You Can Dance.

