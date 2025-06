Revelan un intento secreto de la diplomacia de EE.UU. para reanudar las conversaciones con Irán

Entre los términos que se están discutiendo, que no fueron reportados previamente, se encuentra una inversión estimada de entre US$ 20.000 y 30.000 millones en un nuevo programa nuclear iraní de no enriquecimiento que se utilizaría con fines energéticos civiles, según informaron a CNN funcionarios del Gobierno de Trump y fuentes familiarizadas con la propuesta. Un funcionario insistió en que el dinero no provendría directamente de EE.UU., que prefiere que sus socios árabes paguen los gastos. La inversión en las instalaciones de energía nuclear de Irán se ha discutido en rondas anteriores de conversaciones nucleares en los últimos meses.

