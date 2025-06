La realidad de muchos jóvenes de la comunidad LGBTQ en México: poca aceptación familiar e ideas de suicidio

“Fue un momento muy fuerte en la familia en el sentido de que les tomó tiempo procesar la noticia y después encaminarse en el proceso de aceptación. Desde el primer momento me dijeron que tenían que procesar la noticia, pero que el amor que me tenían no estaba en discusión. Con el paso de los días y las Semanas, iban haciendo preguntas y tuvimos conversaciones con las que poco a poco llegó la aceptación”, recuerda.

“Me decían que me iba a ir al infierno si no cambiaba y que lo que hacía no estaba bien”, recuerda.

“Todo esto me llevó a tener una infancia tímida, no hablaba mucho, solo me dedicaba a mis estudios y al estudio de la Biblia porque sabía que eso hacía sentir orgullosos a mis padres y me expiaba de la culpa que sentía, pero a veces se me salía lo afeminado y recibía regaños o era reprimido”, señala.

“Crecí con valores cristianos que eran bastante limitantes respecto a la identidad de género, no había ninguna palabra para describir las vivencias de las personas, no había más allá de hombre y mujer y, por supuesto, reconocerme como una persona no binaria era casi imposible”, cuenta a CNN.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.