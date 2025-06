Multitudes se congregan en Budapest para desafiar la prohibición del Orgullo de Viktor Orbán

Y añadió: “Que a alguien no le guste el motivo por el que sales a la calle, o no esté de acuerdo con él, no implica que no sigas teniendo derecho a hacerlo”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.