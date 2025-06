Jeannette Jara se impone en primarias presidenciales en Chile y será única carta de la izquierda para elecciones de noviembre

“Para nosotros son unos resultados tristes, decepcionantes. No es lo que esperábamos. He llamado a Jeannette Jara, la he felicitado por los resultados, son muy contundentes. Y aquí es momento de reafirmar lo que muchas veces dijimos: estamos comprometidos con un pacto que vamos a cumplir, no solo en la forma, sino que también en el fondo. Trabajaremos lealmente para que su candidatura le ofrezca al país el mejor proyecto posible para competir con la derecha”, dijo.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.