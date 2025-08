Ucrania es ahora la guerra de Trump

Trump no puede elegir qué problemas son suyos y cuáles puede ignorar. La plataforma America First de MAGA puede tratarse de reducir la presencia global de Washington, pero no le permite a Trump adueñarse solo de sus éxitos —y no de sus fracasos. A menos que Trump reduzca la huella del poder estadounidense en el mundo a cero —algo incompatible con una personalidad presidencial impulsada a “hacer” y agitar— siempre habrá algunos problemas que serán de Estados Unidos.

Imponer sanciones secundarias serias a India y China podría sacudir el mercado energético global. Trump publicó el lunes que aumentaría los aranceles a India porque estaba revendiendo crudo ruso con ganancias, y que no le “importa cuántas personas están siendo asesinadas por la Máquina de Guerra Rusa”, aunque no dio detalles sobre las nuevas medidas. India no ha dejado claro públicamente si tiene la intención de dejar de comprar productos energéticos rusos. China depende completamente del petróleo y gas ruso y simplemente no puede permitirse dejar de comprarlos.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.