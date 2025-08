“¿Cuánto cuesta el fascismo?”: Estallan tensiones en asamblea de congresista republicano de Nebraska

Al preguntarle, la semana pasada si existía la posibilidad de clemencia a cambio del testimonio de Maxwell, Trump respondió: “Estoy autorizado a hacerlo, pero nadie me lo ha pedido. No sé nada al respecto. No sé nada sobre el caso, pero sé que tengo derecho a hacerlo”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.