Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson, muere a los 48 años tras una batalla contra el cáncer

Por Lisa Respers France, CNN

Brandon Blackstock, representante de talentos y exesposo de la cantante Kelly Clarkson, murió tras una batalla contra el cáncer. Tenía 48 años.

“Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock”, dijo a CNN un representante de la familia Blackstock en un comunicado este jueves. “Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz y rodeado de su familia”.

El comunicado agregó: “Agradecemos sus pensamientos y oraciones y les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

La noticia llegó solo un día después de que Clarkson anunciara que pausaría el resto de su residencia en Las Vegas, citando la salud de Blackstock.

“Aunque normalmente mantengo mi vida personal en privado, este último año el padre de mis hijos ha estado enfermo y en este momento necesito estar completamente presente para ellos”, escribió Clarkson en un comunicado publicado en su cuenta verificada de Instagram el miércoles por la noche. “Lamento sinceramente a todos los que compraron entradas para los shows y aprecio mucho su amabilidad, comprensión y gentileza”.

La pareja tiene una hija, River, nacida en 2014, y un hijo, Remington, nacido en 2016.

Blackstock era hijo de Narvel Blackstock, CEO de la firma de manejo de talentos Starstruck, con sede en Nashville, cuyos clientes incluyen a las estrellas de música country Blake Shelton y Carly Pearce; y la productora de televisión y mánager musical Elisa Gayle Ritter. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 12 años.

Narvel Blackstock se casó con la superestrella del country McEntire en 1989 y ella ayudó a criar a Brandon. El mayor de los Blackstock y McEntire se separaron en 2015 tras 26 años de matrimonio.

Al igual que sus padres, Brandon Blackstock sentía gran cariño por la industria musical y comenzó su carrera en la representación de talentos.

La música también fue lo que llevó a Blackstock a Clarkson.

Tras conocerse inicialmente en los Academy of Country Music Awards en 2006, Clarkson y Blackstock se reencontraron en 2012 en el Super Bowl XLVI, donde Clarkson interpretó el himno nacional. Blackstock era el representante de Shelton en ese momento, quien también estaba en el evento cantando “America the Beautiful”.

Se casaron en secreto en 2013 y Blackstock también fue el representante de su esposa y productor de su galardonado programa de entrevistas diurno, “The Kelly Clarkson Show”.

Tras siete años de matrimonio, Clarkson solicitó el divorcio en 2020, citando “diferencias irreconciliables”.

Ella y Blackstock resolvieron su complicado divorcio en 2022, con Clarkson teniendo que hacer un pago único de US$ 1,3 millones, así como pagar a su expareja US$ 115.000 mensuales en manutención conyugal hasta el 31 de enero de 2024, además de un pago mensual de manutención para sus hijos.

En 2021, McEntire comentó sobre su apoyo tanto a Blackstock como a Clarkson en medio de su divorcio durante una aparición en Extra, diciendo que los quería a ambos y que “estaba apoyando a los dos”.

“Rezo para que todos les den el ánimo que puedan porque lo necesitan ahora, ambos lo necesitan. Los quiero a los dos con todo mi corazón”, agregó entonces.

CNN contactó a los representantes de Clarkson y McEntire para obtener comentarios.

