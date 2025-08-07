Esta es la lista completa de nominaciones al Balón de Oro 2025: Messi y Cristiano Ronaldo, de nuevo ausentes
Por Cesar Lopez, CNN en Español
Como es costumbre cada año, la revista France Football anunció la lista completa de nominaciones al Balón de Oro, el premio más prestigioso que se entrega a nivel individual en el fútbol.
La distinción se entrega desde 1956 y, desde entonces, ha ido ampliando sus categorías. George Weah, en 1995, fue el primer futbolista no europeo en ser galardonado con el premio, mientras que el primer futbolista sudamericano en ganarlo fue Ronaldo Nazario, en 1997.
En la rama femenina, el primer Balón de Oro fue entregado en 2018. Otras categorías, como el premio Kopa al mejor futbolista joven (2018), el trofeo Yashin al mejor portero (2019), el premio al mejor goleador (2021) y recientemente en 2024 al mejor entrenador (llamado trofeo Johan Kruyff), también tienen galardones propios.
La ceremonia de entrega de este 2025 será el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.
Mariona Caldentey (Arsenal)
Leah Williamson (Arsenal)
Chloe Kelly (Arsenal)
Steph Catley (Arsenal)
Emily Fox (Arsenal)
Alessia Russo (Arsenal)
Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
Caroline Graham Hansen (Barcelona)
Alexia Putellas (Barcelona)
Patri Guijarro (Barcelona)
Claudia Pina (Barcelona)
Ewa Pajor (Barcelona)
Aitana Bonmatí (Barcelona)
Pernille Harder (Bayern Munich)
Klara Buhl (Bayern Munich)
Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
Lucy Bronze (Chelsea)
Hannah Hampton (Chelsea)
Sandy Baltimore (Chelsea)
Esther González (Gotham)
Cristiana Girelli (Juventus)
Temwa Chawinga (Kansas City Current)
Melchie Dumornay (Lyon)
Lindsey Heaps (Lyon)
Barbra Banda (Orlando Pride)
Marta (Orlando Pride)
Amanda Gutierres (Palmeiras)
Clara Mateo (Paris FC)
Caroline Weir (Real Madrid)
Sofia Cantore (Washington Spirit)
Si bien en el ramillete de grandes favoritos se encuentran Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, del Barcelona, la competencia por parte de los jugadores del PSG es bastante alta, con Ousmane Dembelé al frente de la lista.
El equipo parisino, campeón de la Champions League, es el que más nominados aporta en la rama masculina.
Por segundo año consecutivo, los máximos ganadores del Balón de Oro, Lionel Messi (8) y Cristiano Ronaldo (6) no están nominados.
Viktor Gyökeres (Arsenal)
Declan Rice (Arsenal)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Raphinha (Barcelona)
Pedri (Barcelona)
Lamine Yamal (Barcelona)
Harry Kane (Bayern Munich)
Michael Olise (Bayern Munich)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Cole Palmer (Chelsea)
Denzel Dumfries (Inter Milan)
Lautaro Martínez (Inter Milan)
Ousmane Dembélé (PSG)
Gianluigi Donnarumma (PSG)
Achraf Hakimi (PSG)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Désiré Doué (PSG)
Nuno Mendes (PSG)
Joao Neves (PSG)
Fabián Ruiz (PSG)
Vitinha (PSG)
Florian Wirtz (Liverpool)
Mohamed Salah (Liverpool)
Virgil van Dijk (Liverpool)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Erling Haaland (Man City)
Scott McTominay (Napoli)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Vinicius Jr (Real Madrid)
Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
Linda Caicedo (Real Madrid)
Wieke Kaptein (Chelsea)
Vicky López (Barcelona)
Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia de Paraguay)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Lamine Yamal (Barcelona)
Ayyoub Bouaddi (Lille)
Désiré Doué (PSG)
Estevao Willian (Chelsea)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Rodrigo Mora (Porto)
Joao Neves (PSG)
Kenan Yildiz (Juventus)
Alisson Becker (Liverpool)
Yassine Bounou (Al-Hilal)
Lucas Chevalier (Lille)
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (PSG)
Emiliano Martínez (Aston Villa)
Jan Oblak (Atletico Madrid)
David Raya (Arsenal)
Matz Sels (Nottingham Forest)
Yann Sommer (Inter Milan)
Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
Cata Coll (Barcelona)
Hannah Hampton (Chelsea)
Chiamaka Nnadozie (Brighton)
Daphne van Domselaar (Arsenal)
Antonio Conte (Napoli)
Luis Enrique (Paris St-Germain)
Hansi Flick (Barcelona)
Enzo Maresca (Chelsea)
Arne Slot (Liverpool)
Sonia Bompastor (Chelsea)
Arthur Elias (Brazil)
Justine Madugu (Nigeria)
Renee Slegers (Arsenal)
Sarina Wiegman (England)
Barcelona (España)
Botafogo (Brasil)
Chelsea (Inglaterra)
Liverpool (Inglaterra)
PSG (Francia)
Arsenal (Inglaterra)
Barcelona (España)
Chelsea (Inglaterra)
Lyon (Francia)
Orlando Pride (Estados Unidos)
