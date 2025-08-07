¿Quiénes son los favoritos de cara a las elecciones presidenciales en Bolivia 2025?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

A poco más de una semana para las elecciones del 17 de agosto en Bolivia, dos candidatos presidenciales son punteros en las preferencias y, si ninguno de ellos gana por el margen mínimo establecido en la ley, el país se perfilará a que deba realizarse una segunda vuelta electoral el 19 de octubre, de acuerdo con la encuesta de Ipsos-Ciesmori para Unitel correspondiente a julio.

El candidato con mayor intención de voto es Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, quien tiene el 21,5 %, según la medición, elaborada con base en 2.500 encuestas realizadas del 25 al 27 de julio en 79 ciudades del país.

A Doria Medina, empresario y exfuncionario, le sigue el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, candidato de la centro-derecha postulado por Libertad y Democracia, quien tiene el 19,6 % de las preferencias.

En el tercer lugar se ubica Manfred Reyes, de Autonomía para Bolivia Súmate, con el 8,3 % de la intención de voto, mientras que en la cuarta posición está Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular y quien fue cercano del expresidente Evo Morales —de quien se distanció—, con el 6,1%.

Morales quiso volver a ser candidato, pero un fallo del Tribunal Constitucional le cerró el paso al determinar que ningún funcionario puede buscar una segunda reelección, sea de forma continua o discontinua. Morales dice que la resolución viola sus derechos.

Hasta el quinto puesto en la encuesta se encuentra Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, con el 5,8 % de las preferencias, y más abajo, en el sexto escalón, está el candidato del oficialista Movimiento Al Socialismo, Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno del presidente Luis Arce, con el 2,1%.

De los ocho candidatos en la contienda, quienes se ubican en la retaguardia son Jhonny Fernández, de Alianza Fuerza del Pueblo, con el 1,8 %, y Eva Copa, del Movimiento Renovación Nacional, con el 0,4 %.

De mantenerse las tendencias que muestran estas cifras, el candidato más votado sería Samuel Doria Medina, pero no podría ser declarado ganador en primera vuelta porque no alcanzaría ninguno de los requisitos establecidos en la legislación de Bolivia: tener más del 50 % de los sufragios válidos emitidos o al menos el 40 % con una diferencia de 10 puntos por encima del segundo lugar.

En ese escenario, Doria Medina pasaría a una segunda vuelta en la que se mediría con el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga. La fecha del balotaje sería el 19 de octubre, según el calendario aprobado por el Tribunal Supremo Electoral.

Los números de la votación, sin embargo, aún pueden variar por factores como el voto indeciso. De acuerdo con la encuesta Ipsos-Ciesmori para Unitel, esa categoría se ubica en el 12,4 %.

Por su parte, los votos en blanco y nulos alcanzaron 8,1 % y 13,6 % en la medición, respectivamente.

En conjunto, los indecisos, los votos en blanco y los votos nulos suman el 34,1 % del total, un porcentaje superior al de los dos candidatos punteros.

