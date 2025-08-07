Santa Rosa: cómo esta pequeña isla amazónica quedó en medio de una controversia diplomática entre Perú y Colombia

Por Rocío Muñoz-Ledo y Jimena De la Quintana, CNN en Español

La pequeña isla de Santa Rosa, en la Amazonía, está en el centro de una creciente controversia diplomática entre Perú y Colombia. Ubicada en el río Amazonas, en la zona de la triple frontera con Brasil, la soberanía de Santa Rosa ha sido recientemente cuestionada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, generando un intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos.

“Otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia”, escribió Petro este martes en su cuenta de X acusando a Perú de violar el Protocolo de Río de Janeiro.

Horas después, la cancillería de Perú respondió en un comunicado en el que expresó “su más firme y enérgica protesta” al pronunciamiento de Petro.

Pero, ¿por qué esta isla ha causado tensión entre ambos países? ¿Existe realmente un diferendo limítrofe entre Perú y Colombia? Aquí algunas respuestas.

La actual disputa gira en torno a un complejo proceso histórico y geográfico. En 1922, se firma el Tratado Lozano-Salomón, que delimitó la frontera entre Perú y Colombia. Según las labores de demarcación que se realizaron en los años siguientes, la isla Chinería, ubicada en el río Amazonas, fue asignada a Perú.

Años después, en la década de 1970, un fenómeno natural dividió la parte sur de la isla y se formó una nueva porción de tierra: la isla conocida como Santa Rosa, localizada justo frente a la ciudad colombiana de Leticia. Sin embargo, con el paso del tiempo, el nivel del río ha subido y bajado, lo que hace que Chinería y Santa Rosa, que aparecían como dos islas separadas, sean hoy una sola masa terrestre nuevamente, según la cancillería peruana.

La cancillería sostiene que esta formación es parte del mismo territorio originalmente asignado a Perú como isla de Chinería en 1929, mientras que la cancillería de Colombia afirma que la nueva isla, es decir Santa Rosa, no ha sido asignada a ningún país, al haber surgido después del proceso de asignación realizado aquel año.

Aunque no se trata de un diferendo limítrofe formal —ya que el tratado de 1922 sigue vigente—, la disputa sobre la interpretación de la soberanía sobre lo que el Gobierno de Colombia llama nuevas formaciones fluviales como Santa Rosa ha reactivado el diálogo al respecto entre ambos países.

La situación escaló en junio de 2025 cuando el Congreso de Perú aprobó la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, que hasta entonces era parte del municipio de Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto. La ley fue promulgada oficialmente el 3 de julio. Así, la isla de Chinería quedó incluida en este distrito.

En respuesta, el Gobierno de Colombia presentó notas de protesta en las que afirma que la isla de Santa Rosa no ha sido asignada oficialmente a Perú. Colombia solicitó la reactivación de la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), con el fin de determinar la soberanía de las islas surgidas después de 1929.

El 5 de agosto, Petro acusó públicamente a Perú de haber “copado” territorio colombiano y de violar el protocolo de Río de Janeiro.

“Han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda, y el gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia”, escribió el presidente de Colombia en su cuenta de X.

La Cancillería de Colombia respondió a la postura de Petro. En una publicación en X, Rafael Orozco, director de América de la Cancillería, afirmó que la isla Santa Rosa es una formación posterior a 1929 y que debe ser asignada mediante acuerdo binacional, sin afirmar explícitamente que sea territorio colombiano.

Ese mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú respondió en un comunicado en el que expresó “su más firme y enérgica protesta” por las declaraciones del gobierno colombiano. El documento reiteró que Perú ejerce actos de soberanía y jurisdicción sobre la isla de Chinería desde hace más de un siglo, respaldados por el tratado de 1922 y sus trabajos demarcatorios.

“El Congreso aprobó la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto y dicha circunscripción territorial se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción de nuestro país, de conformidad con los límites políticos internacionales establecidos”, indicó la Cancillería peruana.

Pero no quedó ahí. Este jueves el Gobierno de Petro dijo en un comunicado que “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”.

El mismo Petro encabezó el acto por el Día del Ejército Nacional de Colombia en Leticia, del lado colombiano del río.

Por su parte, las autoridades peruanas llegaron al distrito de Santa Rosa de Loreto para realizar acciones sociales y reafirmar la presencia del Estado.

Allí Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros de Perú, dijo que rechazaba “categóricamente” las expresiones que “desconocen la soberanía peruana en el distrito de Santa Rosa de Loreto”.

La isla Santa Rosa está habitada por alrededor de 3.000 personas, mayoritariamente peruanas, y cuenta con servicios provistos por el Estado peruano, de acuerdo con El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. Es una zona clave para el comercio fluvial y la conectividad entre los tres países amazónicos: Perú, Colombia y Brasil.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.