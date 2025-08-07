Trump nombra temporalmente al arquitecto intelectual de los aranceles para cubrir una vacante en la Reserva Federal

Por Bryan Mena, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció este jueves que nombró a Stephen Miran para cubrir temporalmente una vacante en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

Miran es actualmente presidente del Consejo de Asesores Económicos. Es ampliamente conocido por haber sido el principal arquitecto intelectual de la política arancelaria del Gobierno de Trump y ha sido una voz clave en apoyo de la agenda económica de Trump desde que asumió el cargo.

Miran ocupará la vacante que dejó Adriana Kugler, quien fue designada por el expresidente Joe Biden en 2023. Su mandato debía finalizar el próximo enero, pero la semana pasada anunció su renuncia sin dar motivos.

“Creo que este puesto es muy importante para el presidente”, dijo Miran, crítico del actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a CNBC el miércoles.

Si el Senado confirma su nombramiento, la llegada de Miran probablemente sumaría otra voz en la Reserva Federal a favor de tasas de interés más bajas. En la reunión de julio, los responsables de la Reserva Federal votaron por mantener los costos de los préstamos sin cambios por quinta vez consecutiva, pero más de un gobernador discrepó con la decisión, la primera vez que esto ocurre en más de tres décadas.

Se desconoce si el Senado actuará con suficiente rapidez para que Miran esté en la junta cuando los responsables de la Reserva Federal se reúnan el 16 y 17 de septiembre.

“El proceso de confirmación podría tomar un par de semanas, por mucho hasta dos meses”, dijo a CNN Brian Gardner, estratega jefe de políticas en Washington de Stifel.

Si Miran es confirmado, podría estar en posición de ser promovido a presidente de la Reserva Federal. También seguiría el mismo camino que otros expresidentes de la Reserva Federal, como Janet Yellen y Ben Bernanke, quienes lideraron el Consejo de Asesores Económicos antes de encabezar el banco central de Estados Unidos.

Según las reglas de la Reserva Federal, el presidente solo puede ser elegido entre los gobernadores actuales, y Powell, a quien Trump ha criticado durante meses, se ha negado a decir si permanecerá en la junta después de que termine su mandato como presidente en mayo de 2026. El mandato de Powell en la junta se extiende hasta 2028, por lo que teóricamente podría seguir como gobernador.

Por lo general, los presidentes de la Reserva Federal renuncian por completo a la junta tras finalizar su mandato.

Economista formado en Harvard y académico publicado, Miran ha trabajado en temas de política fiscal y comercial a lo largo de su carrera, tanto en el Gobierno como en una firma de inversiones.

Trabajó en el Departamento del Tesoro durante el primer mandato de Trump y también ha sido investigador principal en el Manhattan Institute, un centro de estudios y análisis de corte conservador, y estratega sénior en Hudson Bay Capital, una firma global de inversiones.

Miran se convirtió en objeto de interés en Wall Street tras la publicación, en noviembre de 2024, de un artículo en el que proponía un enfoque centrado en los aranceles para reequilibrar el déficit comercial de Estados Unidos.

Sigue siendo un firme defensor del uso de aranceles para transformar el comercio global.

“Todos predijeron que nuestros aranceles causarían represalias masivas de nuestros socios comerciales, que tratarían de castigar a las empresas y trabajadores estadounidenses por ello, y nada podría estar más lejos de la realidad”, dijo Miran a Fox Business este jueves, horas antes de que Trump anunciara su nombramiento. “Ha sido un éxito rotundo para los trabajadores estadounidenses”.

Sin embargo, ha sido menos explícito sobre la Reserva Federal, aunque ha manifestado su apoyo a tasas de interés más bajas.

“Creo que debemos reconocer que el presidente tiene un historial destacado en el tema” de las tasas de interés, dijo Miran a CNBC el viernes. “Al final, se demostrará una vez más que tenía razón al decir que las tasas más bajas son adecuadas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Phil Mattingly de CNN contribuyó con este reporte.