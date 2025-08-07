Trump ordena un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el jueves que ordenó al Departamento de Comercio que comience a trabajar en un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados del recuento de población en el país.

“He dado instrucciones a nuestro Departamento de Comercio para que comience de inmediato a trabajar en un nuevo CENSO de alta precisión basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las elecciones presidenciales de 2024”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

“Las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos no serán contadas en el censo”, añadió el presidente.

La propuesta de Trump marca un cambio drástico con respecto a las prácticas censales tradicionales, que históricamente han contabilizado a todos los residentes sin importar su estatus inmigratorio. El presidente intentó modificar el censo de 2020 durante su primer mandato.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.