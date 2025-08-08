El atacante murió y un policía resultó herido tras un incidente en el campus de la Universidad de Emory
Por Zoe Sottile, CNN
La Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, informó este viernes de un incidente que involucró un atacante armado.
El Departamento de Policía de Atlanta informó en X que solo hubo un atacante, quien ya falleció.
“No existe una amenaza continua para el Campus Emory ni el vecindario circundante. El incidente involucró a un solo atacante, quien ya falleció”, decía la publicación. “Un agente del orden resultó herido durante la respuesta”.
La Universidad entró en cierre de emergencia mientras las fuerzas del orden respondían a la emergencia.
El personal de una tienda de delicatessen cerca del campus de la Universidad Emory escuchó disparos y se encerró, según The Associated Press.
Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Miur, una tienda de delicatessen de Atlanta, declaró a AP que el personal escuchó una serie de disparos.
“Sonaba como fuegos artificiales estallando uno tras otro”, dijo.
Noticia en desarrollo…