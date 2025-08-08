Las 5 cosas que debes saber este 8 de agosto: Israel sobre Gaza, “Green Cards”, Alligator Alcatraz, Maduro y Balón de Oro

Por CNN en Español

EE.UU. endurece requisitos para “green cards” por relación familiar. Ordenan suspender temporalmente la construcción de Alligator Alcatraz. El drama de una familia migrante atrincherada en su casa por miedo a ICE. El Gobierno de Trump duplica el monto de la recompensa por el presidente de Venezuela. ¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

En una decisión que podría marcar una importante escalada de la guerra con Hamas, el gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan de Benjamin Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, informó este viernes la Oficina del Primer Ministro.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos endureció los requisitos para acceder a las visas de inmigrante basadas en la familia, o “green cards” por matrimonio. Aseguran que quieren evitar peticiones “fraudulentas o frívolas”.

Una jueza federal ordenó este jueves la suspensión temporal de la construcción de un centro de detención de inmigrantes erigido en medio de los Everglades de Florida y conocido como Alligator Alcatraz, mientras los abogados debaten si viola las leyes ambientales.

La fecha límite del presidente Donald Trump para que Rusia ponga fin a su guerra en Ucrania o sufra un severo castigo económico vence este viernes, pero no está claro cómo planea proceder el mandatario en medio de nuevos esfuerzos hacia una cumbre con Vladimir Putin y delicadas negociaciones comerciales con China.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, anunció la eliminación de todos los límites de edad para los aplicantes de ingreso al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La inmigración lleva a España a un nuevo máximo de población, impulsada por colombianos y venezolanos

La población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre de 2025, con un incremento de inmigrantes, y llegó a unos 49,3 millones, el máximo registrado de la serie histórica, según reportó este jueves el Instituto Nacional de Estadística.

La lista completa de nominaciones al Balón de Oro 2025

La revista France Football anunció la lista completa de nominaciones al Balón de Oro, el premio más prestigioso que se entrega a nivel individual en el fútbol.

Los intrépidos monos araña café están en peligro de extinción. Así trabajan en Colombia para salvarlos

En el bosque caliente y húmedo del centro-norte de Colombia, los monos araña café, en grave peligro de extinción, sobreviven pese a las amenazas. No es milagro o azar: es el resultado del trabajo arduo de un grupo de científicos con la comunidad en una región conocida como el Magdalena Medio.

US$ 50 millones

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo el jueves que Estados Unidos ahora ofrecerá una recompensa de US$ 50 millones por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos no serán contadas”

— Lo dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, al anunciar que ordenó al Departamento de Comercio que comience a trabajar en un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados del recuento de población en el país.

Nueva investigación muestra que una cacatúa podría bailar mejor que tú

Estos amigos de plumas finas saben cómo bailar. Channon Hodge, de CNN, explica cómo decenas de videos en redes sociales ayudaron a los investigadores a identificar todas las maneras en las que las cacatúas bailan.

