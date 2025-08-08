Petro dice que su Gobierno inició conversaciones con el Clan del Golfo fuera de Colombia

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este viernes que su Gobierno inició conversaciones con el Clan del Golfo, fuera de territorio colombiano, en busca de un eventual acuerdo de paz.

Petro hizo el anuncio durante un acto público en la ciudad de Tierralta, departamento de Córdoba, en el Caribe de Colombia, donde habló de la reforma agraria y otras acciones que impulsa para pacificar al país.

“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista, he iniciado varias, yo no me canso de hablar”, dijo el mandatario, sin dar más detalles sobre el proceso.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista, es un grupo criminal formado por exnarcotraficantes y exparamilitares. La Policía Nacional de Colombia lo considera una peligrosa organización del crimen transnacional.

Petro dijo que sus conversaciones con esta agrupación buscan “desmantelar” el narcotráfico de forma pacífica para que haya paz.

“(Queremos que) estas conversaciones que se han iniciado y que deben tener una zona de concentración y que deben tener unos propósitos sociales sí en los territorios, pero también unos acuerdos jurídicos que se deben establecer con la Fiscalía en primer lugar, con los jueces, puedan dar el primer anuncio a la humanidad de que un país se puede desnarcotizar, puede alejarse de la violencia y puede construir la paz”, señaló.

CNN contactó al Clan del Golfo para pedir comentarios y espera respuesta.

El anuncio de Petro se da cuando este 7 de agosto recién dio comienzo a su último año de mandato.

