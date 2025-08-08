Sheinbaum desestima señalamientos de EE.UU. contra Maduro: “No hay ninguna investigación por parte de México”

CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó que México lleve adelante una investigación vinculada a los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por un presunto vínculo con los cárteles de la droga.

“Es la primera vez que oímos de este tema. No hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina este viernes.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo el jueves que Estados Unidos duplicará la recompensa y ahora ofrecerá US$ 50 millones por información que conduzca al arresto de Maduro.

Bondi acusó al primer mandatario de Venezuela de utilizar miembros de cárteles para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país”, además de considerarlo “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza” para la seguridad nacional.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables”, aseguró la funcionaria.

El Gobierno de Venezuela criticó el anuncio de recompensa ofrecido por Estados Unidos.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo que se trata de una “burda operación de propaganda política” y lo calificó como “la cortina de humo más ridícula” que han visto, además de considerarlo “un show”, según publicó en un mensaje en Telegram.

El expresidente de Bolivia Evo Morales fue categórico este viernes al señalar que Estados Unidos “amenaza” al presidente de Venezuela y condenó el anuncio de la secretaria de Justicia.

“Condenamos las nuevas amenazas que el gobierno de los Estados Unidos hace en contra del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de #Venezuela, el hermano @NicolasMaduro”, escribió Morales en una publicación de X.

El exmandatario agregó que “desde el imperio intentan hacer de policías del mundo con el único objetivo de adueñarse de los recursos naturales de un país tan rico como Venezuela. Como lo ha hecho hasta ahora, ¡la Revolución Bolivariana vencerá!”.

