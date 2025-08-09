Los mexicanos menores de 14 años y mayores de 79 deberán acudir a entrevista presencial para sacar su visa de EE.UU.

Por CNN en Español

El Departamento de Estado de Estados Unidos realizó un cambio en sus directrices para aplicantes de visas de no inmigrante en México, apartir del cual las personas menores de 14 años y mayores de 79 tendrán que acudir de manera presencial a su entrevista consular para obtener la visa.

Generalmente, los aplicantes de visas de no inmigrante (en cuya larga lista destaca la visa B-2 para turistas) en este rango de edades no tienen que hacer una entrevista presencial para obtener su visa, pero con el cambio esto será un requisito.

Esta política entrará en vigor a partir del martes 2 de septiembre, según la agencia estadounidense.

Las nuevas directrices del Departamento de Estado indican que aún hay categorías que están exentas de la entrevista presencial, entre ellas:

Los solicitantes de visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto trabajadores personales o domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.

Los que renuevan sus visas de turista de 10 años dentro de los 12 meses siguientes a su vencimiento, siempre que el solicitante tuviera al menos 18 años de edad al momento de emitir la visa anterior.

Para que la exención de la entrevista presencial sea válida en los casos anteriores, las personas deben cumplir con estos requisitos: realizar su solicitud en su país de nacionalidad o residencia; nunca haber sido rechazado para una visa; y no tener inelegibilidad aparente o potencial.

“Los funcionarios consulares aún pueden requerir entrevistas en persona caso por caso y por cualquier motivo”, agrega el Departamento de Estado en sus directrices.

El Departamento de Estado ha estado haciendo modificaciones en sus políticas en medio de la amplia campaña de Donald Trump contra la inmigración.

Previamente, el Gobierno de EE.UU. informó que exigirá a ciertos solicitantes de visas de no inmigrante pagar un depósito de hasta US$ 15.000, en el marco de un programa piloto que endurece los requisitos para quienes solicitan visas.

