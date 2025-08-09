Miguel Uribe Turbay se encuentra en “condición crítica”, según nuevo parte médico

CNN en Español

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay se encuentra en una “condición crítica” debido a un “episodio de hemorragia en el sistema nervioso central”, según informó este sábado en un comunicado la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece internado.

“En las últimas 48 horas, su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, dice el escrito dado a conocer por el equipo de prensa del senador.

De acuerdo con la información oficial, su estado “ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución”, y se indica que se continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.

Su pronóstico permanece siendo de carácter reservado, agregó la Fundación Santa Fe.

Uribe Turbay, de 39 años, sufrió un atentado el 7 de junio en Bogotá al ser atacado con arma de fuego mientras encabezaba un mitin político. Desde entonces permanece hospitalizado.

Hasta ahora, seis personas han sido detenidas por su presunta participación en el ataque contra el legislador del opositor partido Centro Democrático.

