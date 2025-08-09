Identifican al atacante del tiroteo en el CDC cerca de la Universidad Emory

Por Kathleen Magramo y Ray Sanchez, CNN

Los empleados de la principal agencia de salud pública de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), estaban terminando su jornada laboral el viernes cuando las balas atravesaron las ventanas de sus oficinas, silbando justo por encima de las paredes de sus cubículos.

Al otro lado de la calle del campus de los CDC, un hombre armado —posiblemente motivado por el odio a las vacunas— abrió fuego contra los edificios de la agencia y desató el pánico en el exclusivo vecindario de Atlanta y en el extenso campus de acceso abierto de la Universidad Emory, que se encuentra junto a ella.

“Atacante activo en el campus de Emory Atlanta en Emory Point CVS. CORRA, ESCÓNDASE, LUCHE. Evite el área. Continúe refugiado en el lugar. Agentes de Policía en la escena”, decía un comunicado de la universidad.

Un primer agente que llegó al lugar, el policía del condado de DeKalb, David Rose, fue muerto. Rose, casado, padre de dos hijos y con otro en camino, habría cumplido un año en el cargo el próximo mes.

El tiroteo comenzó poco antes de las 5 p.m., hora local, en la farmacia CVS de Emory Point en Clifton Road, justo frente a la entrada principal de los CDC.

Residentes y estudiantes que regresaban a casa y padres que recogían a sus hijos de la guardería quedaron atrapados en un tenso confinamiento que se extendió hasta la noche.

Las sirenas de la Policía resonaron en toda la zona mientras los agentes llegaban al lugar.

El atacante, identificado como Patrick Joseph White, de 30 años y residente de Kennesaw, Georgia, fue hallado muerto en el segundo piso de la tienda CVS. Recibió disparos, pero la Policía no pudo precisar si provinieron de los agentes o de él mismo.

En las oficinas de los CDC, los empleados dijeron que la situación pudo haber sido mucho peor.

Fotos vistas por CNN tomadas desde el interior de uno de los edificios de los CDC muestran agujeros de bala en las ventanas y vidrios rotos en el suelo. Las imágenes dejan ver que las balas pasaron justo por encima de una fila de cubículos donde se sientan los empleados.

“Es un milagro que nadie haya muerto aquí”, dijo un empleado de los CDC a CNN.

Las autoridades no han confirmado un motivo, pero fuentes dijeron a CNN que el tirador pudo haber atacado a los CDC por preocupaciones personales de salud que él atribuía a la vacuna contra el covid-19.

Esto es lo que sabemos.

Tras hablar con familiares del sospechoso, la Policía maneja la hipótesis de que estaba enfermo o creía estarlo y culpaba por esto a la vacuna contra el covid-19, dijo a CNN un funcionario de las fuerzas del orden.

Los CDC, una de las principales agencias de salud del mundo, tienen la tarea de proteger la salud de los estadounidenses. Sin embargo, han sido objeto de fuertes críticas durante el segundo gobierno de Trump, ya que las teorías conspirativas siguen afectando a la vacuna, a la que se atribuye haber detenido la propagación de la pandemia mundial.

El tiroteo ocurrió la misma semana en que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS), Robert F. Kennedy Jr. —un veterano crítico de las vacunas contra el covid-19 y con un historial de difundir desinformación sobre las vacunas— anunció la cancelación de US$ 500 millones en inversiones en proyectos de ARNm.

El HHS anunció la cancelación de la financiación federal para casi dos decenas de proyectos de vacunas de ARNm.

En redes sociales, Kennedy republicó una declaración del director de los CDC sobre el tiroteo, pero no ha hecho comentarios independientes sobre el incidente.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, dijo que el presunto atacante “es una persona conocida que puede tener interés en ciertos temas que no puedo repetir en este momento con confianza hasta que la investigación se haya realizado por completo”.

La directora de los CDC, Susan Monarez, dijo en X que el atacante disparó al menos contra cuatro edificios.

Monarez informó al personal de los CDC por correo electrónico que trabajarán de forma remota el lunes mientras se realiza una “evaluación de seguridad”. El personal de asistencia a empleados fue puesto a disposición de los trabajadores, añadió.

El tirador llevaba lo que parecía ser una mascarilla quirúrgica y estaba armado con dos pistolas, un rifle, una escopeta y dos mochilas llenas de municiones, según fuentes de las fuerzas del orden.

El atacante estaba disparando contra el complejo de los CDC cuando un agente policial llegó al lugar. El tirador desvió su objetivo del complejo de los CDC hacia el funcionario, dijo una fuente de las fuerzas del orden a Ryan Young de CNN.

Rose, de 33 años, fue herido de bala y posteriormente murió en el Hospital Universitario Emory.

Hayes Parsa, de 17 años, vio a Rose luchando por su vida.

Parsa salía del Hospital Universitario de Emory y esperaba un autobús cuando recibió la alerta de emergencia en su teléfono que decía: “Corre, escóndete, lucha”.

“No sabía exactamente qué estaba pasando”, dijo a la filial de CNN WSB. “Un coche de policía entró en la zona de emergencias, y supuse que un agente había sido herido de bala”.

“Fue horrible verlo… le estaban haciendo RCP y lo llevaron adentro”.

Parsa corrió de nuevo al interior del hospital y fue testigo de cómo el personal realizaba compresiones torácicas al agente. “Recé por él de inmediato”, dijo. “Estaba comprometido con el servicio a la comunidad”, dijo Greg Padrick, jefe de policía interino, sobre Rose. “En este momento, pedimos las oraciones de la comunidad para su familia, sus amigos, sus seres queridos y toda la familia del Departamento de Policía del condado de DeKalb”.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que Rose fue un héroe que “hizo el máximo sacrificio”.

“Oren por la familia, amigos y colegas de este héroe que actuó rápidamente para defender a otros e hizo el máximo sacrificio”, dijo Patel en una publicación en X.

El caos afectó a muchas personas, entre ellos a Randy Gold, quien salía de un ascensor en el Hospital Emory y se dirigía a la salida con su padre, recién fue dado de alta en una silla de ruedas, cuando se encontraron con médicos, enfermeros y empleados del estacionamiento corriendo hacia ellos y “gritando que había un atacante activo”.

En ese momento, Gold dijo a CNN, nadie sabía dónde estaba ocurriendo eso, pero todos entraron en modo de resguardo.

“Nos agachamos”, dijo sobre el momento en el que se escondió junto a otras cinco o seis personas en la sala de lectura de radiología del hospital. La única información que tenían en ese momento era que todo el hospital estaba en confinamiento, y lo que se enteraron viendo CNN mientras se desarrollaba el incidente.

En el campus, las personas también intentaban entender qué estaba pasando.

Casey Cooksey, un empleado del Departamento de TI de la Universidad Emory, dijo a la afiliada de CNN WXIA que escuchó “muchos disparos” y describió la escena como de “miedo total para todos”.

“No teníamos idea de dónde venía, pero estaba bastante cerca. Pensamos que podía estar en nuestro edificio”, recordó.

“Fueron muchos disparos rápidos. Pasó un minuto antes de que escucháramos alguna sirena. Solo fueron muchos disparos fuertes”, añadió.

Las carreteras cerca del CVS de Emory Point, donde se encontraba el atacante activo, estaban “como una ciudad fantasma”, y la Policía impidió que los vehículos se acercaran más, dijo Kristin Coles a la afiliada de CNN WSB.

Ansiosa por su hijo de un año y medio que estaba en una guardería al otro lado del CVS, Coles condujo lo más que pudo antes de que la Policía la detuviera y caminó aproximadamente 1.600 metros para acercarse al lugar

Coles dijo que su esposa fue a recoger a su hijo, pero estaban en diferentes aulas debido a la situación de confinamiento.

“Solo intenté llegar a ellos lo más rápido posible”, dijo Coles, enfatizando que nunca había experimentado algo así antes.

“Esto demuestra mucho de lo que se debe hacer para mantener a nuestros niños seguros. Es ridículo”.

También había 92 niños en una guardería en el campus de los CDC, y todos estaban a salvo, dijo el alcalde de Atlanta, Dickens.

El episodio violento en la agencia federal de salud ha añadido un nuevo y perturbador capítulo a lo que ha sido un periodo turbulento para los CDC y su personal.

Dickens dijo que los empleados de los CDC “lo han pasado mal en el último año”.

“Mi corazón está con ustedes”, dijo el alcalde. “Estamos con ustedes. Los apoyamos y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que resolvemos la situación”, añadió.

Hizo referencia a la “incertidumbre” que rodea al personal de los CDC tras los recortes masivos en agencias federales de salud.

La agencia ha perdido casi una cuarta parte de sus trabajadores desde enero. El presupuesto propuesto por el Gobierno de Trump para el año fiscal 2026 reduciría la financiación de la agencia a menos de la mitad.

Bajo la reorganización propuesta, los CDC perderían programas adicionales. Algunos serían transferidos a una nueva Administración para una América Saludable, mientras que otros, como el Centro Nacional para Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, serían eliminados por completo.

Brenda Goodman de CNN contribuyó a este informe.

