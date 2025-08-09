Tom Hanks, quien interpretó a Jim Lovell en ‘Apolo 13’, rinde homenaje al fallecido astronauta

Por Jackie Wattles y Ashley Strickland, CNN

Tom Hanks está honrando al héroe de la vida real que interpretó una vez en una popular película ganadora del Oscar.

Tras el anuncio del fallecimiento del astronauta Jim Lovell el viernes, Hanks compartió una conmovedora publicación en Instagram: “Hay personas que se atreven, que sueñan y que guían a otros a lugares a los que no iríamos solos”.

“Jim Lovell, quien durante mucho tiempo viajó más lejos y por más tiempo que cualquier otra persona de nuestro planeta, era ese tipo de persona”, añadió Hanks en la publicación. El actor interpretó a Lovell en la película de 1995 dirigida por Ron Howard, “Apollo 13”, que narraba la historia de la fallida misión espacial lunar de Lovell, que casi le cuesta la vida a él y a su tripulación en 1970.

El Apolo 13 habría marcado el tercer alunizaje tripulado exitoso de la NASA, pero durante la desafortunada misión –que llevaba a Lovell y a los astronautas John Swigert Jr. y Fred Haise Jr. a bordo–, un tanque de oxígeno ubicado en el módulo de servicio de la tripulación explotó cuando se encontraban a unos 322.000 kilómetros de la Tierra.

Lovell dio la famosa noticia al control de la misión: “Houston, tenemos un problema”. El diálogo fue posteriormente inmortalizado por Hanks en la película “Apollo 13”, coprotagonizada por Gary Sinise, Kevin Bacon, Ed Harris, Kathleen Quinlan y el fallecido Bill Paxton. Tras los daños, que dejaron sin energía y otros suministros de soporte vital, la tripulación del Apolo 13 tuvo que abandonar abruptamente su viaje a la superficie lunar y utilizar varios motores para rodear la cara oculta de la Luna y retomar el rumbo hacia la Tierra.

La tripulación de tres personas realizó un amerizaje de alto riesgo en el océano Pacífico Sur unos tres días después de la explosión del tanque, lo que marcó el final de lo que se conoce como el “fracaso exitoso” de las misiones Apolo.

“Sus muchos viajes alrededor de la Tierra y hasta tan cerca de la luna no fueron realizados por riquezas o celebridad, sino porque retos como esos son los que impulsan el curso de estar vivo; y ¿quién mejor que Jim Lovell para hacer esos viajes?”, escribió Hanks en su homenaje el viernes.

Lovell murió a los 97 años el jueves en Lake Forest, Illinois, según un comunicado de prensa de la NASA, informó previamente CNN. La causa de la muerte no estaba clara de inmediato.

Tuvo un breve cameo en la película como el capitán del USS Iwo Jima, el barco de la Marina que recuperó a la tripulación del Apolo 13 tras el amerizaje.

“Apollo 13” fue nominada a nueve premios Oscar, incluyendo mejor película, y ganó dos, por mejor edición y mejor sonido.

