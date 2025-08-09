Un pit bull logra captar la atención de un hombre y salva a sus dueños que estaban inconscientes

Por Lily Hautau, CNN

Gary Thynes estaba sacando a su perro a jugar al parque la semana pasada en Pittsburgh cuando notó a un “hermoso pit bull” caminando solo, con la correa arrastrándose detrás de él.

Preocupado de que el perro pudiera ser atropellado por un auto, Thynes intentó acercarse lo suficiente para atraparlo, con la esperanza de que tuviera un microchip, publicó Thynes en Facebook.

Pero el pit bull —una raza a veces catalogada para pelea y regulada como peligrosa— se mantuvo fuera de su alcance. Ladraba y corría unos pasos adelante antes de regresar, según la publicación.

Fue entonces cuando Thynes se dio cuenta:

“Este perro quería que lo siguiera”.

Así que eso fue lo que Thynes hizo.

Una joven que pasaba en su auto se detuvo e intentó ayudar a Thynes a atrapar al perro, según la publicación.

“Podía acercarme casi lo suficiente para agarrar la correa y él corría un poco más lejos”, dijo Thynes, describiendo cómo el perro comenzó a guiarlo por un sendero apartado detrás de las vías del tren hasta un campamento de tiendas de campaña.

Allí encontró a un hombre inconsciente en un sofá rojo, contó Thynes en su publicación de Facebook.

“No podía saber ni siquiera si estaba respirando o no. Y luego me di la vuelta y noté un par de piernas saliendo de una tienda, intenté sacudirlas y era una mujer que no respondía”, dijo Thynes a la filial de CNN WTAE.

Inmediatamente llamó al 911.

El personal de emergencia llevó a ambos al hospital, contó Thynes en su publicación.

Un hombre y una mujer inconscientes fueron trasladados al hospital el 29 de julio, confirmó la Seguridad Pública de Pittsburgh a CNN, elogiando al “buen samaritano” y a las personas que ayudaron en el lugar.

Resultó que la mujer conocía a las dos personas y reconoció al perro. Le dijo a Thynes que iría a ver a la pareja al hospital al día siguiente.

Cuando la ambulancia se fue, Thynes volvió su atención al perro.

Poco después, llegó control animal y dijeron que tendrían que llevar al pit bull a un refugio lejos de la ciudad.

Pero Thynes temía que los dueños no pudieran recuperarlo, escribió en Facebook.

Así que se ofreció a cuidar al perro mientras los dueños recibían atención.

Thynes —quien lleva “16 meses sobrio de la adicción a la heroína”, dijo a WTAE— entiende lo profundo que puede ser el vínculo entre una persona y su perro, especialmente en tiempos difíciles, escribió en su publicación.

“Es un honor para mí cuidar de este chico hasta que sus humanos estén lo suficientemente bien como para reunirse con un perro que los quiere mucho”.

