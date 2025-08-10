Barcelona goleó 5-0 por el Trofeo Joan Gamper con otra exhibición de Lamine Yamal

Por Federico Leiva, CNN en Español

Sin equivalencias. Así podría resumirse el partido que disputaron el FC Barcelona y el Como 1907 este domingo por el tradicional Trofeo Joan Gamper. Y es que, si bien es un partido amistoso y que sirve a ambos equipos para afinar piezas de cara a la competencia oficial, lo que se vio en el estadio Johan Cruyff fue una exhibición blaugrana.

Tras la presentación formal del equipo ante casi 6.000 espectadores, el Barcelona desplegó un fútbol de alto nivel, y poco pudo hacer el conjunto italiano para detenerlo.

El primer gol, de Fermín, tardó unos 20 minutos en llegar, pero ya en el entretiempo estaba claro que no hacían falta otros 45 minutos para decidir al ganador del partido.

Fermín puso el 2-0 con un golazo y en un abrir y cerrar de ojos cayó el 3-0, obra de Raphinha tras una buena asistencia de Rashford. Antes del descanso hubo lugar para el cuarto gol, no exento de polémica: Lamine Yamal empujó una pelota a la red tras una recuperación de Raphinha en la que todo Como reclamó (con razón) infracción.

El segundo tiempo comenzó con la misma música de gol: Lamine Yamal dejó una pincelada de su talento en un remate cruzado a un toque y estableció el 5-0 que acabaría siendo inamovible en el marcador.

Y si no se movió fue más por obra de la ineficacia blaugrana que por mérito del Como, un equipo dirigido por Cesc Fábregas que en la última temporada dejó muy buenas sensaciones en la Serie A, donde terminó 10° tras lograr el ascenso en la campaña anterior.

Si de algo sirvió el segundo tiempo fue para que la afición blaugrana despidiera con honores al canterano Sergi Roberto, quien hoy defiende la camiseta del Como, pero hace 8 años protagonizaba la hazaña culé ante el PSG por la Champions League. A los 24 minutos del segundo tiempo, toda la afición aplaudió de pie al autor del 6-1 agónico, que sirvió para remontar el 0-4 contra los parisinos.

El entrenador Hansi Flick pudo darles minutos a casi todos: salió al campo con Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Raphinha, pero en el segundo tiempo hubo minutos también para Koundé, Christensen, Jofre Torrents, Gerard Martíon, Casadó, Gavi, Dro, Bardghji, Ferran Torres y Toni Fernández. No se lo vio a Robert Lewandowski, ausente por molestias físicas.

Como fue la última prueba para los blaugranas. El próximo partido ya será oficial: el debut por la Liga de España como visitante ante Mallorca el próximo sábado 16 de agosto, desde la 1:30 p.m. ET.

Será el puntapié inicial para una temporada donde el Barcelona no solo intentará revalidar los títulos en la liga y la Copa del Rey, sino que irá en busca de la Champions League, esa que hace ya 10 años que se le escapa.

