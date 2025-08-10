La canción del verano es una decepción

Por Scottie Andrew, CNN

Al verano de 2025 le falta gravemente un “Espresso”.

Atrás quedaron los días sudorosos en los que “Not Like Us” animaba fiestas en todo el país, uniendo a los detractores de Drake en todas partes. Hay hombres-niño, margaritas y himnos animados de la serie “KPop Demon Hunters”, pero nada que haya dejado una huella cultural tan grande como “Birds of a Feather” o cualquier tema de “Brat”.

No hay canción del verano este año. Y si la hay, probablemente es una decepción.

Las 10 canciones principales del Billboard Hot 100 están ocupadas en su mayoría por temas deprimentes. En el puesto número 1, la balada vagamente cristiana de Alex Warren, “Ordinary”, es más adecuada para una sesión de estudio tranquila que para una fiesta ruidosa. Morgan Wallen, quien recién abandonó abruptamente un episodio del programa de televisión “Saturday Night Live”, no puede fingir entusiasmo en sus recientes sencillos a medio hacer. Incluso el príncipe del pop Justin Bieber mantiene un perfil bajo en su nuevo álbum, que se apoya en guitarras escasas y melancólicas. (Esto, viniendo de uno de los creadores de la canción del verano de 2017, “Despacito”).

Y luego, si las canciones más populares del país no son algo sombrías o demasiado tranquilas, son éxitos heredados de 2024 (o más antiguos). Este año, parece que dejamos la exuberancia pop en 2024.

“Venimos de una gran ola de cosas increíbles”, dijo Mike Errico, compositor e instructor en el Clive Davis Institute of Recorded Music de la Universidad de Nueva York. “Mucho de lo que ha salido en 2025 es un poco deprimente, de baja energía. Es bueno, pero no va a encender una fiesta”.

El estado de la canción del verano está en crisis. Todavía hay tiempo para encontrar una canción definitiva que una tanto a los entendidos como a los oyentes casuales –después de todo, el nuevo álbum de Sabrina Carpenter sale a finales de agosto–, pero hasta ahora, la canción del verano 2025 es un largo suspiro.

El verano pasado conocimos a nuevas y emocionantes estrellas del pop como Chappell Roan. Artistas como Charli XCX y Sabrina Carpenter, que durante años fueron favoritas de culto, finalmente lograron el éxito. ¿Y quizás escuchaste que dos de las mujeres más famosas del mundo –Taylor Swift y Beyoncé– lanzaron proyectos el año pasado?

“2024 fue excepcional”, dijo Errico. “No creo que eso se vea mucho: éxitos realmente enormes, con vidas increíblemente largas en las listas”.

La música nueva popular de este año ha sido decididamente melancólica, con baladas y canciones country reflexivas encabezando las listas, señaló Errico. Incluso “Daisies” de Bieber, que se ubicó alto en las semanas posteriores a su lanzamiento, es relativamente discreta para alguien que colaboró con artistas explosivos como Skrillex y Quavo.

“Muchas cosas fueron de baja energía”, dijo Errico sobre la música nueva de este año. “Es buena para ambientes tenues, pero no creo que eso se asocie con la ‘canción del verano’”.

Idealmente, una canción del verano es “brillante, pop, animada”, dijo Errico: una celebración en miniatura que es fácil de bailar. Es una canción que no cansa, incluso si la escuchas un millón de veces en un verano. Este año “no lo logró”, dijo.

“Quizás gastamos todas nuestras balas en 2024 de una sola vez”, concluyó.

“¿Necesitamos que la canción del verano sea completamente nueva?”, reflexionó Errico. “¿Puede ser algo de, no sé, hace 10 meses?”

Las fechas de lanzamiento no han impedido que algunas de las canciones más populares del año sigan en ascenso. Cuatro de las 10 canciones principales del Billboard Hot 100 se lanzaron en 2024, incluyendo “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey, una canción country sencilla y fácil de cantar que lleva más de un año en las listas, y “Luther”, el tema relajado de Kendrick Lamar con SZA.

El dulce dueto de Lady Gaga y Bruno Mars de 2024, “Die with a Smile”, ha sobrevivido casi un año en el Top 10; mientras tanto, los temas enérgicos y bailables del nuevo álbum de Gaga, “Mayhem”, han desaparecido. (También está “Lose Control” de Teddy Swims, inexplicablemente popular, que ya tiene más de dos años).

“Creo que esto habla del poder de 2024, que todavía estén en las listas en 2025”, dijo Errico. “Quizás 2024 aún no ha terminado”.

Hay un tipo de canción que al principio pasa desapercibida, pero termina definiendo el verano, como “360”, “Guess” y “Apple” de “Brat” de Charli XCX.

Este año, ese lugar parece estar ocupado por “Illegal” de PinkPantheress, que ha sido la banda sonora de más de un millón de videos en TikTok y sigue sumando. Salió rápidamente de las listas tras su lanzamiento en mayo, pero cumple con el requisito de ser pegadiza y es uno de esos raros éxitos virales que aún no ha cansado. También están en competencia canciones de la emergente estrella pop y original ídolo de TikTok Addison Rae y de Ravyn Lenae, cuyo tema “Love Me Not” es una rara joya animada en el top 10.

“No ves (estas canciones) en masa, pero tal vez eso sea mejor”, dijo Errico sobre los éxitos de culto. “Quizás no todos deban ser invitados a una sola fiesta. Tal vez deberíamos tener diferentes fiestas con diferentes listas de reproducción que reflejen a un grupo más pequeño pero más dedicado de personas”.

Es posible que, cuando miremos atrás el próximo año, recordemos canciones más antiguas, sugirió Errico. El escándalo del CEO en la kiss-cam durante un concierto de Coldplay en julio se convirtió en una de las historias más grandes del verano, y los fans podrían recordar el momento acompañado de “The Scientist” o “Fix You”. La muerte de Ozzy Osbourne ya ha llevado a los fans a volver a escuchar sus grandes éxitos, como el clásico de karaoke “Crazy Train”.

O tal vez, sugirió Errico, la canción del verano sea la que mejor ejemplifique el avance acelerado de la IA en los campos creativos, como la canción de inteligencia artificial de la banda de IA Velvet Sundown. Incluso el título suena como un prompt de ChatGPT inspirado en Fleetwood Mac.

Esta búsqueda infructuosa de la canción del verano ha hecho que Errico se pregunte: ¿necesitamos realmente una este año? Las canciones de 2024 ya nos están acompañando.

“Quizás la música necesitaba este momento para relajarse”, dijo. “Dejemos que todos la digieran y volvamos con fuerza el próximo verano”.

Quizás volvamos a lo bueno en el verano de 2026. O tal vez lanzamientos tardíos como los de Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan (cuya nueva canción es una balada) se adueñen de la temporada; o del año.

Después de todo, dijo Errico: “Una buena canción es buena por más tiempo que un verano”.

