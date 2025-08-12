La Casa Blanca califica la reunión Trump-Putin en Alaska como un “ejercicio de escucha”

Por Betsy Klein, CNN

La Casa Blanca calificó este martes los planes del presidente Donald Trump de reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, como un “ejercicio de escucha”, en un aparente intento de moderar las expectativas sobre un posible acuerdo de paz antes de la cumbre de alto nivel que se celebrará el viernes en Alaska.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump viajará a Anchorage para la reunión bilateral y señaló que Ucrania no estará representada, enmarcando el encuentro como un esfuerzo de Trump por escuchar personalmente a Putin.

“Esto es un ejercicio de escucha para el presidente. Mire, solo una de las partes involucradas en esta guerra estará presente, así que esto es para que el presidente pueda ir y obtener, nuevamente, una comprensión más firme y clara de cómo podemos, con suerte, poner fin a esta guerra”, dijo Leavitt a los periodistas en la rueda de prensa de la Casa Blanca.

Leavitt señaló que la reunión es “a petición del presidente Putin”.

“El presidente de Estados Unidos reuniéndose en persona con el presidente de Rusia, sentados cara a cara en lugar de hablar por teléfono, le dará a este presidente la mejor idea de cómo poner fin a esta guerra y hacia dónde se dirige”, afirmó.

Agregó que la logística del evento, incluido el horario y los planes para una posible conferencia de prensa conjunta, “aún se están definiendo”.

