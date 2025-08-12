Un grupo armado que se hacía pasar por trabajadores humanitarios fue objetivo de un ataque israelí, según Israel

Por Oren Liebermann, CNN

Las fuerzas israelíes informaron que atacaron a un grupo armado que se hacía pasar por trabajadores humanitarios y utilizaba un vehículo con el logo de World Central Kitchen (WCK), una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos.

El ataque, realizado la semana pasada, dejó “cinco hombres armados muertos”, según un comunicado de este martes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Un video difundido por las FDI muestra al menos a ocho hombres con chalecos amarillos alrededor de un vehículo con el logo de WCK en el techo. Varias de las personas en el video parecen estar armadas, “aprovechándose cínicamente del estatus y la confianza que se otorga a las organizaciones de ayuda”, de acuerdo con las FDI.

El video no muestra el momento en que las fuerzas isralíes atacan el vehículo.

El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés) de Israel indicó que contactó a WCK, que confirmó que el vehículo no tenía relación con sus operaciones.

“Condenamos enérgicamente a cualquiera que se haga pasar por World Central Kitchen u otros trabajadores humanitarios, ya que esto pone en peligro a civiles y a los equipos de ayuda. La seguridad de nuestro personal es nuestra máxima prioridad”, dijo WCK en un comunicado a CNN.

Según las FDI, el vehículo fue visto en la zona de Deir al-Balah, Gaza, a varios cientos de metros de una posición militar israelí.

En una conferencia este martes, las FDI señalaron que no está claro a qué grupo pertenecía el grupo armado ni cuántos murieron en el ataque.

La noticia surge mientras continúan escenas caóticas en Gaza, con la violencia y el hambre agravándose bajo el estricto control israelí sobre la ayuda al territorio.

Al menos 227 personas —incluidos 103 niños— han muerto por desnutrición desde el inicio de la guerra, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino.

Este martes, ministros de Relaciones Exteriores de decenas de países pidieron conjuntamente a Israel que permita más ayuda a Gaza y autorice la labor de organizaciones humanitarias.

“La hambruna se desarrolla ante nuestros ojos”, dijeron 24 ministros de Exteriores en una carta conjunta, exigiendo que Israel permita “toda la ayuda de ONG internacionales” y autorice a “actores humanitarios esenciales” a operar en el terreno.

“Todos los cruces y rutas deben usarse para permitir la entrada masiva de ayuda a Gaza, incluyendo alimentos, suministros nutricionales, refugio, combustible, agua potable, medicinas y equipo médico”, señala la carta.

La misiva fue firmada por 24 países y la Unión Europea, entre ellos Australia, Canadá, España y el Reino Unido, que han anunciado su intención de reconocer al Estado palestino el próximo mes.

CNN solicitó comentarios al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

La semana pasada, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU advirtió que la desnutrición aguda está aumentando en Gaza, con más de 300.000 niños en grave riesgo. El hambre y la desnutrición en el territorio están en “los niveles más altos registrados” desde el inicio de la guerra, según el PMA, con medio millón de personas “al borde de la hambruna”.

Israel ha sostenido repetidamente que no hay hambruna en Gaza, afirmando este martes que “no hay señales de un fenómeno generalizado de desnutrición”. Ese día, cinco países lanzaron desde el aire 97 paquetes de ayuda en Gaza, según COGAT.

Israel y Estados Unidos siguen respaldando la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) como principal vía de distribución de alimentos, aunque la ONU afirma que cientos de palestinos han muerto intentando obtener comida en esos sitios.

Este martes, un pequeño grupo de activistas israelíes de derechos humanos protestó en Tel Aviv contra la iniciativa de ayuda respaldada por Estados Unidos e Israel, en lo que parece ser la primera manifestación conocida contra el grupo en Israel.

“No se debe usar fuerza letal en los sitios de distribución, y se debe proteger a civiles, trabajadores humanitarios y personal médico”, escribieron los ministros en su carta.

Mientras tanto, este martes se reactivaron los esfuerzos para lograr un alto el fuego en la guerra, con la llegada de una delegación de Hamas a El Cairo, invitada por Egipto, para discutir el estado de las negociaciones, de acuerdo con un comunicado de Hamas.

La delegación llegó a El Cairo después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff se reuniera con funcionarios de Qatar en España el fin de semana para analizar un posible acuerdo integral que permita la liberación de los 50 rehenes restantes, el fin de la guerra y la atención a la crisis humanitaria en Gaza, según dos fuentes familiarizadas con el tema.

Una fuente israelí familiarizada con rondas previas de negociaciones declinó comentar sobre la reunión. La última ronda terminó el 24 de julio, cuando Estados Unidos retiró a su equipo negociador de Doha y acusó a Hamas de no “actuar de buena fe”, según Witkoff.

La sorpresiva retirada de Estados Unidos, seguida rápidamente por Israel, frustró las esperanzas de un alto el fuego inminente, incluso después de que las partes expresaran optimismo sobre las conversaciones.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.